Вера Кекелия ошеломила внезапной сменой имиджа
Певица Вера Кекелия удивила неожиданными переменами в своем имидже.
34-летняя звезда блонду не изменила, но вот своей роскошной прически с помощью золотых рук личного стилиста Дмитрия Кузьмичева она все-таки лишилась.
Результат необычного перевоплощения Кекелия продемонстрировала в Инстаграм. Надо сказать, что такие метаморфозы горячую блондинку совсем не испортили – напротив, придали ей шарм.
Мы здесь как герои фантастического кино! Спасибо за эти совершенные линии, за мой новый стиль! – благодарит певица своего стилиста. – Теперь весь гардероб придется перебрать под новую стрижку! Но... я справлюсь с этим легко.
Напомним,