Вера Кекелия ошеломила внезапной сменой имиджа

Певица Вера Кекелия удивила неожиданными переменами в своем имидже.

На днях молодая мама и звезда программы «Женский Квартал» Вера Кекелия побывала в салоне красоты, откуда вышла совершенно «другим» человеком.

34-летняя звезда блонду не изменила, но вот своей роскошной прически с помощью золотых рук личного стилиста Дмитрия Кузьмичева она все-таки лишилась.

Результат необычного перевоплощения Кекелия продемонстрировала в Инстаграм. Надо сказать, что такие метаморфозы горячую блондинку совсем не испортили – напротив, придали ей шарм.

Мы здесь как герои фантастического кино! Спасибо за эти совершенные линии, за мой новый стиль! – благодарит певица своего стилиста. – Теперь весь гардероб придется перебрать под новую стрижку! Но... я справлюсь с этим легко.

Певица Вера Кекелия со стилистом / instagram.com/kekeliavera

Новый имидж очень понравился фолловерам Веры. В комментариях к публикациям они написали, что новая прическа ей очень к лицу: «Бомба- стрижка», «Круть», «Вау, Космос», «Ай молодец», «Ну, прямо дуже-дуже класно. Сама ніяк не можу зважитись на щось подібне».

Напомним,