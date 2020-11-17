Вера Кекелия ошеломила внезапной сменой имиджа

17 ноября 2020 15:05 Юлия Крутиева
Вера Кекелия ошеломила внезапной сменой имиджа
Певица Вера Кекелия
instagram.com/kekeliavera

Певица Вера Кекелия удивила неожиданными переменами в своем имидже.

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На днях молодая мама и звезда программы «Женский Квартал» Вера Кекелия побывала в салоне красоты, откуда вышла совершенно «другим» человеком.

34-летняя звезда блонду не изменила, но вот своей роскошной прически с помощью золотых рук личного стилиста Дмитрия Кузьмичева она все-таки лишилась. 

Результат необычного перевоплощения Кекелия продемонстрировала в Инстаграм. Надо сказать, что такие метаморфозы горячую блондинку совсем не испортили – напротив, придали ей шарм.

Мы здесь как герои фантастического кино! Спасибо за эти совершенные линии, за мой новый стиль! – благодарит певица своего стилиста. – Теперь весь гардероб придется перебрать под новую стрижку! Но... я справлюсь с этим легко.

Певица Вера Кекелия со стилистом / instagram.com/kekeliavera
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Новый имидж очень понравился фолловерам Веры. В комментариях к публикациям они написали, что новая прическа ей очень к лицу: «Бомба- стрижка», «Круть», «Вау, Космос», «Ай молодец», «Ну, прямо дуже-дуже класно. Сама ніяк не можу зважитись на щось подібне».

Напомним, 

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