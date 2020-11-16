Звезда сериала "Клон" Джованна Антонелли похвасталась идеальной фигурой в бикини
16 ноября 2020 12:50
Юлия Крутиева
Актриса Джованна Антонелли
instagram.com/giovannaantonelli
Актриса Джованна Антонелли вполне может составить конкуренцию мировым супермоделям.
Исполнительница роли Жади Эль Адиб Рашид в культовом сериале «Клон»
в свои 44 года обладает шикарной фигурой. Тому доказательство – множество фото в Инстаграм Антонелли.
Джованна не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно звезда проводит несколько часов в спортзале, выполняя кардио и силовые упражнения.
В своих интервью Антонелли рассказывала, что придерживается сбалансированного питания. Старания актрисы не проходят зря. У нее нет ни килограмма лишнего веса.
Актриса Джованна Антонелли / instagram.com/giovannaantonelli
Пока мы готовимся ко встрече первых заморозков, Джованна наслаждается отдыхом на одном из бразильских пляжей. И о своем релаксе активно рассказывает в Инстаграм.
Один из последних постов Антонелли – серия фотографий в ярко-малиновом купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру. Актриса как всегда находится в прекрасной физической форме.
Я люблю настоящие вещи, которые отвечают мне взаимным чувством,
- подписала снимки Антонелли.
Актриса Джованна Антонелли / instagram.com/giovannaantonelli
Напомним,