Звезда сериала "Клон" Джованна Антонелли похвасталась идеальной фигурой в бикини

Актриса Джованна Антонелли вполне может составить конкуренцию мировым супермоделям.

Исполнительница роли Жади Эль Адиб Рашид в культовом сериале «Клон» в свои 44 года обладает шикарной фигурой. Тому доказательство – множество фото в Инстаграм Антонелли.

Джованна не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно звезда проводит несколько часов в спортзале, выполняя кардио и силовые упражнения.

В своих интервью Антонелли рассказывала, что придерживается сбалансированного питания. Старания актрисы не проходят зря. У нее нет ни килограмма лишнего веса.

Актриса Джованна Антонелли / instagram.com/giovannaantonelli

Пока мы готовимся ко встрече первых заморозков, Джованна наслаждается отдыхом на одном из бразильских пляжей. И о своем релаксе активно рассказывает в Инстаграм.

Один из последних постов Антонелли – серия фотографий в ярко-малиновом купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру. Актриса как всегда находится в прекрасной физической форме.

Я люблю настоящие вещи, которые отвечают мне взаимным чувством,

- подписала снимки Антонелли.

Актриса Джованна Антонелли / instagram.com/giovannaantonelli

Напомним,