Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 12 выпуске от 15.11.2020

15 ноября 2020 23:55 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 12 выпуске от 15.11.2020
Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 12 выпуске от 15.11.2020
пресс-служба

15 ноября на 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 12 прямой эфир четвертого обновленного сезона шоу Танці з зірками.

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Состоялся четвертьфинал проекта "Танці з зірками-2020" и участников ждало настоящее испытание танцами. Пары исполнили три танца на паркете: один – со своим партнером, второй – с судьей проекта и финальный – «танец за жизнь», который методом жеребьевки выпадет паре.

По условиям шоу «Танці з зірками-2020», две пары, которые набрали наименьшее количество суммарных баллов от судей шоу и телезрителей, – покидали проект.

К сожалению, в 12 выпуске шоу «Танці з зірками-2020» покинула пара Сергей Мельник и Аделина Дели.

Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 12 выпуске от 15.11.2020 / пресс-служба

13 выпуск шоу «Танці з зірками-2020» смотрите в следующее воскресенье, 22 ноября, в 21:00 на канале 1+1 и онлайн на нашем сайте TV.UA.

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