Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 12 выпуске от 15.11.2020
15 ноября на 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 12 прямой эфир четвертого обновленного сезона шоу Танці з зірками.
По условиям шоу «Танці з зірками-2020», две пары, которые набрали наименьшее количество суммарных баллов от судей шоу и телезрителей, – покидали проект.
К сожалению, в 12 выпуске шоу «Танці з зірками-2020» покинула пара Сергей Мельник и Аделина Дели.
13 выпуск шоу «Танці з зірками-2020» смотрите в следующее воскресенье, 22 ноября, в 21:00 на канале 1+1 и онлайн на нашем сайте TV.UA.