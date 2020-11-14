МастерШеф-10: кто покинул шоу в 11 выпуске от 14.11.2020
14 ноября 2020 23:02
Юлия Крутиева
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 11 выпуске от 14.11.2020
пресс-служба
14 ноября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 11 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-10.
На битве черных фартуков на этой неделе участникам шоу «МастерШеф-10»
было как всегда невероятно сложно. На кухне их ждал настоящий кошмар, ведь под коробками-загадками была микро-кухня! Однако судьи снизошли и позволили чернофартушникам готовить то блюдо, которое они пожелают.
И так, по итогам битвы черных фартуков, в 11 выпуске шоу «МастерШеф-10» покинул Богдан Сиротенко.
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 11 выпуске от 14.11.2020 / пресс-служба
Новый выпуск шоу «МастерШеф-10» смотрите в субботу, 21 ноября, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.