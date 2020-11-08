МастерШеф-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.11.2020)
8 ноября 2020 22:30
Юлия Крутиева
МастерШеф-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.11.2020)
пресс-служба
14 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 11 выпуск шоу МастерШеф-10.
Смотрите в 11 выпуске шоу МастерШеф-10
: кулинары-аматоры воплотят в жизнь мечту всех шефов – откроют свое собственное заведение. Участники отправятся в строительный магазин, продумают концепцию ресторана и построят его своими руками. Оценивать атмосферу, интерьер и изыски меню будут судьи в паре с приглашенными гостями – Эктор с Григорием Решетником, Ольга с Екатериной Песковой, и Владимир со своим су-шефом Григорием. Чей ресторан покорит гостей, а кто заслужит черный фартук?
11 выпуск шоу МастерШеф-10 смотрите 14.11.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «МастерШеф-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.