МастерШеф-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.11.2020)

8 ноября 2020 22:30 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.11.2020)
МастерШеф-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.11.2020)
пресс-служба

14 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 11 выпуск шоу МастерШеф-10.

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Смотрите в 11 выпуске шоу МастерШеф-10: кулинары-аматоры воплотят в жизнь мечту всех шефов – откроют свое собственное  заведение. Участники отправятся в строительный магазин, продумают концепцию ресторана и построят его своими руками. Оценивать атмосферу, интерьер и изыски меню будут судьи в паре с приглашенными гостями – Эктор с Григорием Решетником, Ольга с Екатериной Песковой, и Владимир со своим су-шефом Григорием. Чей ресторан покорит гостей, а кто заслужит черный фартук?

11 выпуск шоу МастерШеф-10 смотрите 14.11.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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