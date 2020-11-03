Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 08.11.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 08.11.2020)

8 ноября на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех : 60-летний Степан – многодетный отец. Год назад пенсионер похоронил супругу и начал самостоятельно воспитывать пятерых детей. По его словам, он безумно их любит и готов ради них на все. Соседи Степана не верят в семейную идиллию. Они уверены, что за закрытыми дверями их дома любящий папа превращается в настоящего тирана. Детей не единожды видели с синяками и побоями, они голодные и неухоженные. Но больше соседей возмущает то, что, несмотря на их жалобы, полиция и служба по делам детей закрывает глаза на проблемы в семье и называет Степана примерным отцом! Кем он окажется на самом деле: заботливым папой или настоящим деспотом? Какие шокирующие факты о нем расскажут дети? И вернутся ли они после программы домой?

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 08.11.2020 в 20:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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