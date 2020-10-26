Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.11.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.11.2020)

1 ноября на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех : уже четыре месяца 25-летний Влад сидит в СИЗО по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Девушка, в надругательстве над которой обвиняют Влада - его 13-летняя возлюбленная, с которой они встречались полгода. Однажды она заявила, что ее развращает отчим Сергей. Но ее мать Татьяна не поверила, стала на сторону сожителя и сдала полиции Влада! 13-летняя дочь этого маме не простила. Она сбежала из дома и с помощью родного отца пытается отправить за решетку настоящего насильника - отчима, а любимого вернуть на свободу. В студии станет известно, действительно ли отчим насиловал падчерицу. А также, какую шокирующую правду откроет полиграф?

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 01.11.2020 в 20:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.