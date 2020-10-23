Один за всех: из-за кого 4-летняя девочка оказалась в реанимации со страшными побоями

23 октября 2020 21:40 Юлия Крутиева
Один за всех: из-за кого 4-летняя девочка оказалась в реанимации со страшными побоями
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)
пресс-служба канала СТБ

Остросоциальный проект "Один за всех" на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях.

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В воскресенье, в 20:00, ведущий Михаил Присяжнюк с командой экспертов ток-шоу "Один за всех" разберутся в шокирующей истории – кто довел четырёхлетнюю Вику до реанимации и с кем должна остаться девочка – с родной семьей или приемной.

Четырехлетняя Вика оказалась в реанимации со сломанным предплечьем, синяками по всему телу, отбитыми внутренними органами и отеком мозга. По версии следствия, эти страшные травмы нанесла малышке родная мать! Пока биологическая мама находится на допросах, у больничной койки дежурит еще одна мама крохи – патронажная. Три года Светлана воспитывала Вику вместе со старшей шестилетней сестрой Евой в своем доме семейного типа. К ней девочек отправили после того, как родная мать бросила их на произвол судьбы. Но два месяца назад женщина ворвалась в жизнь дочерей снова и через суд силой вернула их к себе!

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Пока врачи продолжают бороться за жизнь Вики, ее старшую сестру Еву служба по делам детей изъяла из семьи биологической матери в больницу. Но ее отчим Валерий, муж подозреваемой, уже начал борьбу за возвращение девочки домой. Он отрицает все обвинения в адрес жены. По его словам, в трагедии с маленькой Викой виновата именно приемная семья. Мужчина уверен, что они довели ребенка до такого нервного срыва, что она билась головой о стену.

Команда «Один за всех» провела собственное журналистское расследование, благодаря которому станут известны имена всех виновников этой истории. Справедливо ли обвинили биологическую маму Вики в избиении и на каких скандальных основаниях ей вернули детей? Кого в страшных побоях обвинит старшая сестра Ева? И с кем останутся девочки? Смотрите в воскресенье, в 20:00 на СТБ!

Напомним,

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