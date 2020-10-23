Один за всех: из-за кого 4-летняя девочка оказалась в реанимации со страшными побоями
Остросоциальный проект "Один за всех" на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях.
Четырехлетняя Вика оказалась в реанимации со сломанным предплечьем, синяками по всему телу, отбитыми внутренними органами и отеком мозга. По версии следствия, эти страшные травмы нанесла малышке родная мать! Пока биологическая мама находится на допросах, у больничной койки дежурит еще одна мама крохи – патронажная. Три года Светлана воспитывала Вику вместе со старшей шестилетней сестрой Евой в своем доме семейного типа. К ней девочек отправили после того, как родная мать бросила их на произвол судьбы. Но два месяца назад женщина ворвалась в жизнь дочерей снова и через суд силой вернула их к себе!
Команда «Один за всех» провела собственное журналистское расследование, благодаря которому станут известны имена всех виновников этой истории. Справедливо ли обвинили биологическую маму Вики в избиении и на каких скандальных основаниях ей вернули детей? Кого в страшных побоях обвинит старшая сестра Ева? И с кем останутся девочки? Смотрите в воскресенье, в 20:00 на СТБ!
Напомним,