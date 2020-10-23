Звезда Гарри Поттера в третий раз стала мамой: первое фото с малышом
Семья актрисы Джесси Кейв стала на одного маленького человечка больше.
Радостной новостью с поклонниками звезда поделилась лично, опубликовав на своей странице в Инстаграм трогательное фото из родзала. В кадре счастливая мама запечатлена со своим новорожденным сыночком во время его кормления.
Наш малыш родился рано утром вчера, через 40 минут после того, как у меня отошли воды. Немного экстремально, но его пинки были такими же на протяжении всей беременности! Этот опыт очень отличается от того, что у меня был от двух предыдущих родов... Гораздо более страшный и неподвластный мне. Сейчас мы находимся в отделении интенсивной терапии для новорожденных, но он сильный мальчик и сейчас это самое безопасное для него место. Спасибо, мужу за то, что был таким прекрасным и сделал это фото через несколько секунд после рождения сына и всего за несколько минут до того, как его потащили из наших рук... Честно говоря, это один из самых сложных моментов в моей жизни... Надеюсь, он будет рядом с нами очень скоро, и все будет хорошо!
Отметим, что в семье Джесси Кейв и ее супруга, комика Алфи Брауна, подрастают двое детей – 6-летний Донни и 4-летняя Марго.
Напомним,