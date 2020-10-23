Звезда Гарри Поттера в третий раз стала мамой: первое фото с малышом

23 октября 2020 00:25 Юлия Крутиева
Звезда Гарри Поттера в третий раз стала мамой: первое фото с малышом
Актриса Джесси Кейв
instagram.com/jessiecave

Семья актрисы Джесси Кейв стала на одного маленького человечка больше.

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21 октября исполнительница роли Лаванды Браун в фильме "Гарри Поттер" в третий раз стала мамой. Актриса Джесси Кейв родила мальчика, которого пара назвала Авраамом Бенджамином.

Радостной новостью с поклонниками звезда поделилась лично, опубликовав на своей странице в Инстаграм трогательное фото из родзала. В кадре счастливая мама запечатлена со своим новорожденным сыночком во время его кормления.

Джесси Кейв родила сына / instagram.com/jessiecave

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В подписи к снимку Джесси рассказала, что данная фотография была сделана любимым мужем спустя всего пару минут после появления их крохи на свет. Также Кейв отметила, что третьи роды, по сравнению с двумя предыдущими, были экстремальными и страшными:

Наш малыш родился рано утром вчера, через 40 минут после того, как у меня отошли воды. Немного экстремально, но его пинки были такими же на протяжении всей беременности! Этот опыт очень отличается от того, что у меня был от двух предыдущих родов... Гораздо более страшный и неподвластный мне. Сейчас мы находимся в отделении интенсивной терапии для новорожденных, но он сильный мальчик и сейчас это самое безопасное для него место. Спасибо, мужу за то, что был таким прекрасным и сделал это фото через несколько секунд после рождения сына и всего за несколько минут до того, как его потащили из наших рук... Честно говоря, это один из самых сложных моментов в моей жизни... Надеюсь, он будет рядом с нами очень скоро, и все будет хорошо!

Отметим, что в семье Джесси Кейв и ее супруга, комика Алфи Брауна, подрастают двое детей – 6-летний Донни и 4-летняя Марго.

Дети Джесси Кейв и Алфи Брауна / instagram.com/jessiecave

Напомним,

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