Николь Кидман призналась, что у нее был рак

22 октября 2020 15:37 Юлия Крутиева
Николь Кидман призналась, что у нее был рак
Актриса Николь Кидман
instagram.com/nicolekidman

Актриса Николь Кидман шокировала признанием о своем здоровье.

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Актриса Николь Кидман редко делится откровенными признаниями с журналистами. Поэтому каждое ее новое интервью привлекает к себе массу внимания.

О своем досуге и отдыхе Кидман рассказывает в своих соцсетях. Там же она изредка делится трогательными фотографиями с детьми.

Но в этот раз Николь шокировала всех неожиданным признанием. В интервью «The Sydney Morning Herald» актриса сообщила, что у нее был рак кожи.

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В интервью австрийскому изданию Кидман не скрывает: до сих пор жалеет, что не берегла свою кожу от ультрафиолета и часто выпрямляла волосы.

Актриса Николь Кидман / instagram.com/nicolekidman
К счастью, медикам удалось спасти жизнь актрисы. После курса лечения ее организм смог побороть онкозаболевание.

У меня это повторялось, мне страшно об этом говорить, потому что я очень боюсь, что это произойдет снова. У меня до сих пор очень сильный страх перед этим. Огромный страх, - признается звезда. - Мы все чего-то боимся, не так ли?.. Что остается ... Я прорабатываю это с психотерапевтом и пытаюсь с этим справиться, но из-за этого я чувствую неуверенность в мире, в котором живу ... Завтра что-могут отобрать.

Напомним, 

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