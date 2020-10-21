Светлана Лобода засветила кольцо на безымянном пальце: скоро свадьба?

18 октября Светлана Лобода отпраздновала день рождения, устроив вечеринку для самых близких друзей в одном из ресторанов в Дубае.

В этом году Светлана Лобода соблюдала все правила конспирации и социальной дистанции. Только узкий круг, только закрытый зал, украшенный сотнями свечей и шаров, роскошное платье «в пол» и танцы до утра.

За несколько часов до вечеринки Светлана опубликовала в своем Instagram откровенные снимки, на которых позировала в ванной. Поклонники заметили на руке у Светланы кольцо с бриллиантом в 10 карат.

Певица Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Разумеется, фанаты тут же предположили, что шикарное украшение артистке подарил ее таинственный избранник, которого она тщательно скрывает.

Сегодня я счастлива, как никогда. И пусть это чувство будет продолжаться как можно дольше! У меня есть все, о чем я мечтала... и даже больше, – подписала фото LOBODA. – У меня есть вы, ваша любовь, обожаемая семья. У меня есть ты... С любовью и благодарностью. Ваша LO.

Певица Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Напомним,