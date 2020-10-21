О чем молчат женщины: как маме-одиночке построить новые отношения и не травмировать ребенка
21 октября в 19:00 в новом выпуске «О чем молчат женщины» на СТБ в студию к легендарной Оксане Байрак придет девушка, которая после развода одна воспитывает ребенка.
Новость об изменах любимого для Алеси стала сильным ударом, и девушка даже попала в больницу с микроинсультом. Только маленькая дочь спасла ее и поддержала в этот трудный момент. Сейчас Алеся готова найти любовь, но не понимает, как это сделать не в ущерб своим отношениям с дочерью.
Могу ли я все свое время, которое раньше уделяла ребенку, разделить теперь и на нее, и на свое личное счастье? - задается вопросом героиня. - Имею ли я право на новые отношения?
Актриса Ольга Сумская поделится своей историей, как рискнула начать новые отношения, имея ребенка от первого брака, а психологи объяснят, как не отдалиться от своего чадо, построив свою личную жизнь.
Напомним,