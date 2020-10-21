О чем молчат женщины: как маме-одиночке построить новые отношения и не травмировать ребенка

21 октября 2020 11:35 Юлия Крутиева
О чем молчат женщины: как маме-одиночке построить новые отношения и не травмировать ребенка
О чем молчат женщины: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 21.10.2020)
пресс-служба канала СТБ

21 октября в 19:00 в новом выпуске «О чем молчат женщины» на СТБ в студию к легендарной Оксане Байрак придет девушка, которая после развода одна воспитывает ребенка.

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Главная героиня нового выпуска «О чем молчат женщины» Алеся очень тяжело пережила предательство мужа и лишь благодаря дочери смогла начать жизнь с чистого листа. Теперь девушка не знает, как ей построить новые отношения без травмы для малышки. 

Новость об изменах любимого для Алеси стала сильным ударом, и девушка даже попала в больницу с микроинсультом. Только маленькая дочь спасла ее и поддержала в этот трудный момент. Сейчас Алеся готова найти любовь, но не понимает, как это сделать не в ущерб своим отношениям с дочерью.  

Могу ли я все свое время, которое раньше уделяла ребенку, разделить теперь и на нее, и на свое личное счастье? - задается вопросом героиня. - Имею ли я право на новые отношения?

О чем молчат женщины: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 21.10.2020) / пресс-служба канала СТБ
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В студии эксперты расскажут, как не испортить отношения с ребенком, который и так травмирован болезненным разводом, и что должна учитывать мама-одиночка при знакомстве ребенка со своим мужчиной. 

Актриса Ольга Сумская поделится своей историей, как рискнула начать новые отношения, имея ребенка от первого брака, а психологи объяснят, как не отдалиться от своего чадо, построив свою личную жизнь. 

Напомним, 

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