О чем молчат женщины: как маме-одиночке построить новые отношения и не травмировать ребенка

О чем молчат женщины: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 21.10.2020)

21 октября в 19:00 в новом выпуске «О чем молчат женщины» на СТБ в студию к легендарной Оксане Байрак придет девушка, которая после развода одна воспитывает ребенка.

Главная героиня нового выпуска «О чем молчат женщины» Алеся очень тяжело пережила предательство мужа и лишь благодаря дочери смогла начать жизнь с чистого листа. Теперь девушка не знает, как ей построить новые отношения без травмы для малышки.

Новость об изменах любимого для Алеси стала сильным ударом, и девушка даже попала в больницу с микроинсультом. Только маленькая дочь спасла ее и поддержала в этот трудный момент. Сейчас Алеся готова найти любовь, но не понимает, как это сделать не в ущерб своим отношениям с дочерью.

Могу ли я все свое время, которое раньше уделяла ребенку, разделить теперь и на нее, и на свое личное счастье? - задается вопросом героиня. - Имею ли я право на новые отношения?

О чем молчат женщины: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 21.10.2020) / пресс-служба канала СТБ

В студии эксперты расскажут, как не испортить отношения с ребенком, который и так травмирован болезненным разводом, и что должна учитывать мама-одиночка при знакомстве ребенка со своим мужчиной.

Актриса Ольга Сумская поделится своей историей, как рискнула начать новые отношения, имея ребенка от первого брака, а психологи объяснят, как не отдалиться от своего чадо, построив свою личную жизнь.

Напомним,