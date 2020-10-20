Алена Шоптенко рассказала, как изменилось ее тело после родов
20 октября 2020 20:35
Хореограф Алена Шоптенко
instagram.com/alena_shoptenko
Хореограф Алена Шоптенко рассказала о влиянии беременности на ее здоровье.
Алены Шоптенко. Хореграф третий год подряд принимает участие в съемках «Танцях з зірками» и преподает в университете.
В моей жизни очень много танцев, но они, я бы сказала, дозированные, – объяснила героиня «Зіркового шляху» на канале «Украина». – Потому что есть период в моей жизни, когда во время танцевальных проектов или каких-то постановок у меня танцы каждый день по 6-7 часов.
Когда временные проекты заканчиваются, хореограф выбирает пилатес.
Это такая классная реабилитационная техника. Тоже для поддержания формы, – поделилась Алена Шоптенко. – Если говорить на профессиональном языке, то пилатес – это больше про тело, внутренние ощущения и мышцы стабилизаторы.
Хореограф Алена Шоптенко / instagram.com/alena_shoptenko
Есть такая штука как диастаз, – сказала хореограф. – Это когда в животе появляется щель. Она видна только тогда, когда я делаю какие-то сгибания. Но это никоим образом не мешает мне жить, танцевать, работать и нормально выглядеть. Просто теперь я знаю, что спешить надо медленно.
Напомним,