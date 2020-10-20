Слава Каминская призналась, из-за чего на самом деле развелась с Эдгаром Каминским

Год назад, после пяти лет супружеской жизни, певица Слава Каминская развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским.

Певица признается: именно Эдгар Каминский первым поставил точку в их отношениях. Тогда для Славы это было настоящим потрясением, ведь в свое время она пыталась всячески спасти брак.

В том числе, Каминская обращалась за помощью к психологу.

Инициатива всегда была моя. Эдгар проблемы не видел ни в чем, в себе в смысле. Проблему видел только в моих каких-то… Опять же, возможно, незрелость какая-то, – поделилась Слава Каминская в интервью программе «Зірковий шлях» на канале «Украина». – Сейчас мы общались, когда отдыхали с детьми – в последний раз мы так разговаривали по душам, наверное, когда познакомились. И я смотрю – очень многое в нем поменялось. Ну и во мне, понятно. Он помудрел чуть-чуть. И если бы он был тогда, когда мы расходились, такой, как сейчас, вряд ли бы мы разошлись.

Слава Каминская с бывшим мужем / instagram.com/babaslavka

После развода Эдгар называл основными причинами их со Славой расставания ее неконтролированную ревность и постоянное желание к усовершенствованию внешности, включая пластические манипуляции со своим телом.

Но у Славы есть собственная версия причин, из-за которых пара рассталась.

Просто мы перестали быть друг другу интересны, подпитывать друг друга. У каждого своя работа, и когда люди не находятся много времени вместе, теряется эта связь. Мы много времени проводили порознь – я на концертах, он со своими грудями. Он из операционной не вылезал, он такой трудоголик, – откровенно рассказала участница группы «НЕАНГЕЛЫ». – Ну и я тоже от концертов никогда не отказывалась. И мне кажется, это основная проблема, что просто у нас интересы поменялись, нам уже не о чем было говорить. И как-то оно так все потихоньку угасло. Сейчас же мы общаемся намного лучше, чем когда жили в браке.

Слава Каминская с бывшим мужем и детьми / instagram.com/babaslavka

Сейчас Слава относится к своему разводу по-философски и с благодарностью. Ведь считает, что если в браке человек несчастен, то не нужно себя мучить.

Многие же живут в браке, ненавидят друг друга. Но живут, потому что для социума так нужно. Кому нужно? Нужно быть счастливым для самого себя. Я бы никогда не ушла, честно скажу. Я ему (Эдгару – ред.) безумно благодарна за этот первый шаг, – допустила певица. – В жизни реально может всякое случиться. Может, мы даже когда-нибудь помиримся и будем жить вместе, оно же все непредсказуемо.

Слава Каминская с бывшим мужем и детьми / instagram.com/babaslavka

Напомним,