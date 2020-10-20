Слава Каминская призналась, из-за чего на самом деле развелась с Эдгаром Каминским

20 октября 2020 14:50 Юлия Крутиева
Слава Каминская призналась, из-за чего на самом деле развелась с Эдгаром Каминским
Певица Слава Каминская
instagram.com/babaslavka

Год назад, после пяти лет супружеской жизни, певица Слава Каминская развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским.

Читайте такжеМаша Ефросинина поделилась трогательными воспоминаниями о папе
Певица признается: именно Эдгар Каминский первым поставил точку в их отношениях. Тогда для Славы это было настоящим потрясением, ведь в свое время она пыталась всячески спасти брак. 

В том числе, Каминская обращалась за помощью к психологу.

Инициатива всегда была моя. Эдгар проблемы не видел ни в чем, в себе в смысле. Проблему видел только в моих каких-то… Опять же, возможно, незрелость какая-то, – поделилась Слава Каминская в интервью программе «Зірковий шлях» на канале «Украина». – Сейчас мы общались, когда отдыхали с детьми – в последний раз мы так разговаривали по душам, наверное, когда познакомились. И я смотрю – очень многое в нем поменялось. Ну и во мне, понятно. Он помудрел чуть-чуть. И если бы он был тогда, когда мы расходились, такой, как сейчас, вряд ли бы мы разошлись.

Слава Каминская с бывшим мужем / instagram.com/babaslavka
После развода Эдгар называл основными причинами их со Славой расставания ее неконтролированную ревность и постоянное желание к усовершенствованию внешности, включая пластические манипуляции со своим телом. 

Читайте такжеСоломию Витвицкую удивило признание мужа про их отношения
Но у Славы есть собственная версия причин, из-за которых пара рассталась.

Просто мы перестали быть друг другу интересны, подпитывать друг друга. У каждого своя работа, и когда люди не находятся много времени вместе, теряется эта связь. Мы много времени проводили порознь – я на концертах, он со своими грудями. Он из операционной не вылезал, он такой трудоголик, – откровенно рассказала участница группы «НЕАНГЕЛЫ». – Ну и я тоже от концертов никогда не отказывалась. И мне кажется, это основная проблема, что просто у нас интересы поменялись, нам уже не о чем было говорить. И как-то оно так все потихоньку угасло. Сейчас же мы общаемся намного лучше, чем когда жили в браке.

Слава Каминская с бывшим мужем и детьми / instagram.com/babaslavka
Читайте такжеВедущая Татьяна Высоцкая отмечает 15 лет работы в "Вікна-новини"
Сейчас Слава относится к своему разводу по-философски и с благодарностью. Ведь считает, что если в браке человек несчастен, то не нужно себя мучить.

Многие же живут в браке, ненавидят друг друга. Но живут, потому что для социума так нужно. Кому нужно? Нужно быть счастливым для самого себя. Я бы никогда не ушла, честно скажу. Я ему (Эдгару – ред.) безумно благодарна за этот первый шаг, – допустила певица. – В жизни реально может всякое случиться. Может, мы даже когда-нибудь помиримся и будем жить вместе, оно же все непредсказуемо.

Слава Каминская с бывшим мужем и детьми / instagram.com/babaslavka
Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд разводы звезд социальные сети Эдгар Каминский новости Слава Каминская

Материалы по теме

Соломию Витвицкую удивило признание мужа про их отношения
Новости

Соломию Витвицкую удивило признание мужа про их отношения
Кохання на виживання-4: участницу реалити "пытали" в Перу
Анонсы на ТВ

Кохання на виживання-4: участницу реалити "пытали" в Перу
Гороскоп на 21 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 21 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Фронтмен группы ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта заразился коронавирусом
Новости

Фронтмен группы ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта заразился коронавирусом

Популярное на сайте

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)
Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)
Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 8 выпуске от 18.10.2020

Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 8 выпуске от 18.10.2020

Популярное видео

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)
Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)
Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)

Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK