Фронтмен группы ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта заразился коронавирусом

Список знаменитостей, которые заразились коронавирусом, с каждым днем все увеличивается.

Одним из последних о своем диагнозе в прямом эфире проекта «Танців з зірками» сообщил Позитив , а сегодня борьбу с коронавирусом начал Олег «Фагот» Михайлюта.

Об инфекционной болезни фронтмен группы ТНМК рассказал на своей странице в Фейсбук. В публикации Олег описал свои симптомы, а также сообщил о своем нынешнем состоянии.

Михайлюта признался, что в начале болезни он ощущал сильную ломоту в теле. Спустя время у него пропало обоняние.

Я, конечно, понимал, что все пройдем через этот «коронакипиш», но надеялся, что со мной это произойдет как можно позже, если вообще не обойдет. Но произошло именно так и тест показал мне, что отныне я официально «коронованная особа», - пишет певец. - В начале ломало серьезно, сейчас отпустило, но никому этого не советую, так как верить или не верить в это все – вопрос для каждого личный, но берегите себя и своих близких тщательнее, так как их вам никто не заменит. P.S. Больше всего скучаю по запахам, ибо мир без них неполноценный

Фронтмен группы ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта / facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

В комментариях к публикации подписчики и коллеги Фагота пожелали ему скорейшего выздоровления: «Быстрого и легкого выздоровления!» «Выздоравливай! Пусть снова все пахнет», «Там где нет старых запахов, пусть будут новые ноты».

Напомним,