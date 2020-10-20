Соломию Витвицкую удивило признание мужа про их отношения
Муж телеведущей Соломии Витвицкой Владислав Кочатков впервые рассказал о том, что было самым трудным в жизни с телезвездой.
Незвичніше за все мені було знаходитися в тіні дружини, - рассказывает Влад. - Якби на початку я не казав, що мене це не турбує, то через 8 років спільного життя я можу сказати, що знаходитися в тіні дружини офіційному чоловіку - важко. Будь-який чоловік хоче бути головою сім'ї. І впринципі, в нас воно плюс-мінус так і є. Але відчуття такого все одно немає. Напевно тому, що Соломія Вітвіцька публічна людина.
Поклонники звездной пары часто спрашивают у Соломии и Влада, когда у них появится первенец, на это ведущая отвечает с улыбкой:
Это дело лично каждого. Не могу сказать, что я childfree. Мы не ходим по больницам или по лекарям. У обоих со здоровьем все хорошо. Все, что могу сказать – мы над этим активно работаем.
Витвицкая уже больше 10 лет успешно развивает телевизионную карьеру, активно поддерживает социальные и благотворительные проекты. Соломия куратор социального мультимедийного проекта Переможці, посвященного ветеранам-победителям и паралимпийцам, утратившим конечности, но не утратившим силы духа!
В 2014-2015 годах с понедельника по пятницу я вела эфиры ТСН, а в субботу-воскресенье ездила на передовую с артистами и волонтерами, – рассказывает Соломия. – Там мы пытались подбодрить ребят, помочь им.
Активный образ жизни, постоянные съемки, благотворительные акции не мешают Соломии проходить пробы в новые телепроекты, ведь останавливаться на достигнутом она не собирается.
Напомним,