Соломию Витвицкую удивило признание мужа про их отношения

20 октября 2020 13:20 Юлия Крутиева
Соломию Витвицкую удивило признание мужа про их отношения
Соломия Витвицкая с мужем
пресс-служба канала 1+1

Муж телеведущей Соломии Витвицкой Владислав Кочатков впервые рассказал о том, что было самым трудным в жизни с телезвездой.

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Влад признался, что амбициозному мужчине находится в тени популярной жены очень трудно. Об этом он рассказал в сюжете ЖВЛ. Ведущая ТСН на канале 1+1 Соломия Витвицкая и режиссер/клипмейкер (по совместительству начинающий программист) Владислав Кочатков в этом году празднуют седьмую годовщину свадьбы! Со своим мужем ведущая познакомилась на одном из рабочих корпоративов 8 лет назад, а уже через год они поженились.

Незвичніше за все мені було знаходитися в тіні дружини, - рассказывает Влад. - Якби на початку я не казав, що мене це не турбує, то через 8 років спільного життя я можу сказати, що знаходитися в тіні дружини офіційному чоловіку - важко. Будь-який чоловік хоче бути головою сім'ї. І впринципі, в нас воно плюс-мінус так і є. Але відчуття такого все одно немає. Напевно тому, що Соломія Вітвіцька публічна людина.

Поклонники звездной пары часто спрашивают у Соломии и Влада, когда у них появится первенец, на это ведущая отвечает с улыбкой:

Это дело лично каждого. Не могу сказать, что я childfree. Мы не ходим по больницам или по лекарям. У обоих со здоровьем все хорошо. Все, что могу сказать – мы над этим активно работаем.

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Соломия уже многодетная мама – у нее аж семь крестников! Среди них: дочь двоюродного брата Северина маленькая Николь, дочь ветерана Настя – с которым ведущая познакомилась на фронте – и сын Иван украинской певицы и подруги Соломии Светланы Тарабаровой.

Витвицкая уже больше 10 лет успешно развивает телевизионную карьеру, активно поддерживает социальные и благотворительные проекты. Соломия куратор социального мультимедийного проекта Переможці, посвященного ветеранам-победителям и паралимпийцам, утратившим конечности, но не утратившим силы духа!

В 2014-2015 годах с понедельника по пятницу я вела эфиры ТСН, а в субботу-воскресенье ездила на передовую с артистами и волонтерами, – рассказывает Соломия. – Там мы пытались подбодрить ребят, помочь им.

Активный образ жизни, постоянные съемки, благотворительные акции не мешают Соломии проходить пробы в новые телепроекты, ведь останавливаться на достигнутом она не собирается.

Напомним, 

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