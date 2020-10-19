Чем заняться осенью: ТОП-5 обязательных дел от актера сериала "Швидка" Ярослава Геруса

С наступлением первых холодов хочется спрятаться в доме, под пледом, и смотреть любимые сериалы.

Но мы знаем, что это время идеально подходит и для других дел! Чем еще стоит обязательно заняться в октябре, мы спросили у актера сериала «Швидка» на канале НЛО TV Ярослава Геруса.

В интернете гуляет хорошая шутка: «Наступила осень – пора запасаться виски и котятами». Если вам этого недостаточно, вот вам мой ТОП-5 обязательных осенних дел!

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Скрепя скулами и с влажными глазами прячьте любимые шорты и вьетнамки. Им на смену доставайте толстовки, свитера и осенние куртки (обязательно залезьте в карманы, найдите там спрятанные с прошлого года денежки, предусмотрительно оставленные себе любимому – от чего сразу и глаза подсохнут и скулы скрипеть перестанут). У меня этот процесс сопровождается созданием образов (когда весь шкаф вывернут, то нужно воспользоваться таким случаем).

Прежде, чем место летних вещей займут более тёплые – ты их всех пытаешься скомбинировать перед зеркалом. Потом смотришь на себя и думаешь: «Хм, это уставший бизнесмен или амбициозный официант? О, а в этой олимпийке я похож на поп-исполнителя из 90-ых!»

Актеры сериала "Швидка" / пресс-служба

Если вы одиноки – пришло время найти вторую половинку

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Это просто МЕГА обязательно! Не важно как: регистрируйтесь на сайтах знакомств, идите в ночные клубы или к цыганкам за приворотным зельем. Человеку нужен человек, хотя бы для того, чтобы, закутавшись в плед, в свете тусклой, но разноцветной гирлянды, смотреть любимые сериалы на НЛО TV. Вот так, согревая друг друга, провести осень и встретить зиму.

Осень и книги – это комбинация. Это как клубника и взбитые сливки, как спорт и здоровое питание, как небо и звёзды, как Малыш и Карлсон. В принципе, могут существовать друг без друга, но соединившись, книги и осень создают уникальную атмосферу. Это свой миниатюрный и, в тоже время, бесконечный мир. При чем не важно, что вам больше нравится: классические печатные книги, цифровые или аудио – каждому своё.

пресс-служба

Запишитесь в спортзал

Да, лето закончилось, животики спрятались под слоем верхней одежды. Больше не надо со стеклянным взглядом ходить по квартире, бормоча под нос: «Похудеть к лету, мне нужно похудеть к лету». В этом прелесть и коварство осени. Расслабление, расплата за которое обязательно настигнет вас в последние дни весны. Чтобы этого не произошло, нужно обязательно пойти в зал. Это идеальное время, вы еще не будете добираться до зала через сугробы, но и не будете пахать в жаркие дни. Если вы ждали особого случая – вот он.

Не обязательно идти в тренажёрный зал и «качаться». Вы уже знаете, чем именно хотите заниматься: борьбой, йогой, поднимать железо, пилатес, фитнес-джампинг, кроссфит или лёгкая атлетика. Не обманывайте только себя мыслями о занятиях дома – все мы это проходили. Нет, именно в зал, где есть общение, мотивация и присмотр профессионалов. Так вы убьете двух зайцев одной пулей: спасетесь от возможной осенней депрессии и начнёте подготовку своего тела к лету.

Актеры сериала "Швидка" / пресс-служба

Напишите письмо Деду Морозу

Тема статьи называется «ТОП-5 обязательных осенних дел». Так вот, на пятое место я ставлю действие, которое обязательно только в том случае, если взрослая жизнь не поглотила вас полностью и не обременила своими правилами, законами, цинизмом и недоверием. Если вы до сих пор не пошли на поводу у напыщенности, если вы сохранили и пронесли до этого момента свое детство, веру в чудо. Если, в конце концов, вы дочитали до этого момента, то этот пункт для вас.

Напишите письмо Деду Морозу! Или Санта Клаусу, или Святому Николаю – вам виднее, кто вам больше по душе. Как в детстве мы писали письма и прятали их под кроватью, за оконными рамами или под камнями на улице, так и сейчас. Напишите, что вы были весь год хорошими, перечислите хотя бы для себя, что хорошего вы сделали за это время, (это повысит вашу самооценку, как минимум). Попросите то, чего вам хочется получить в подарок (а это уже поможет вам разобраться со своими желаниями).

Выберете какой-нибудь дождливый день, возьмите карандаши или фломастеры, или гелевые ручки, и напишите это письмо. Возможно, вы слышали об арт терапии? Так вот, это она и будет.

И мечтаете, мечтайте только о самом невероятном! Рисуйте, слушайте любимую музыку, пишите письма сказочным персонажам. Любите, читайте книги, занимайтесь спортом, одевайтесь красиво и комфортно, смотрите любимые сериалы и снова мечтайте!

Напомним,