ТОП-5 фильмов для осенних вечеров от актрисы "Швидкої" Анастасии Иванюк

Несмотря на то, что в этом году осень радует нас неплохой погодой и солнцем, некоторые осенние ритуалы уже подкрадываются. Осенью хочется пить какао, покупать красивые пледы и смотреть классные фильмы.

«Все или ничего», 2005

О своем ТОП-5 фильмов «на осень» рассказывает звезда сериала «Швидка» на телеканале НЛО TV актриса Анастасия Иванюк.

Невероятная картина, которую я случайно посмотрела в детстве, и она осталась в моей памяти. Фильм рассказывает историю профессионального квотербэка, который попадает в тюрьму. Он решил организовать матч по американскому футболу между охранниками и заключенными. Короче говоря, даже если вы никогда не интересовались американским футболом, то этот фильм полностью погрузит вас в него. Вы можете и посмеяться, и поплакать... Как по мне, это идеально для осеннего вечера!

«Она», 2013

Странный, но неповторимый фильм об офисном работнике, который влюбляется в оперативную систему с искусственным интеллектом. В 2013 году это была всего лишь сказка, но сейчас, в 2020-м это уже очень похоже на наши реалии с оперативными системами «Сири» и другими. После такого фильма есть о чем подумать и обсудить с друзьями за чашкой кофе.

«Пеликан», 2011

Если вы любите животных так, как их люблю я, то вам этот фильм разобьет сердце. Помните «Хатико»? Этот фильм несколько похож на него. Овдовев, мужчина не мог жить нормальной жизнью и даже его сын не мог достучаться до него. После того, как мальчик подобрал пеликана и выходил, все заиграло новыми красками. Эта птица и любовь к ней полностью изменили их жизни... Поэтому, подготовьте салфетки для слез перед просмотром)

«Идеальные незнакомцы», 2016

Наверное, многие видели этот фильм, но советую пересмотреть. А для кого просмотр будет впервые – по-доброму завидую.

Семеро старых друзей, из которых три женатые пары, собираются вместе на ужин. Чтобы развлечься, они начинают игру, которая заключается в том, чтобы на все звонки отвечать по громкой связи, а все смс зачитывать вслух... Не буду раскрывать всех тайн, чтобы вам было интересно смотреть, но поверьте, финал вас поразит!

«Мегамозг», 2010

В заключение мой любимый мультфильм, который поднимет вам настроение в осенний холодный вечер на 100%! Пересматривать можно бесконечно. Я этот мультфильм разобрала на цитаты, поэтому, если встретимся – нам будет над чем посмеяться.

Желаю всем теплой и приятной осени.

Напомним,