ТОП-5 фильмов для осенних вечеров от актрисы "Швидкої" Анастасии Иванюк

Эксклюзив 9 сентября 2020 21:30 Юлия Крутиева
ТОП-5 фильмов для осенних вечеров от актрисы
ТОП-5 фильмов для осенних вечеров от актрисы "Швидкої" Анастасии Иванюк
пресс-служба канала НЛО TV

Несмотря на то, что в этом году осень радует нас неплохой погодой и солнцем, некоторые осенние ритуалы уже подкрадываются. Осенью хочется пить какао, покупать красивые пледы и смотреть классные фильмы.

Читайте такжеТОП неожиданных фильмов с Расселом Кроу
О своем ТОП-5 фильмов «на осень» рассказывает звезда сериала «Швидка» на телеканале НЛО TV актриса Анастасия Иванюк.

«Все или ничего», 2005

Невероятная картина, которую я случайно посмотрела в детстве, и она осталась в моей памяти. Фильм рассказывает историю профессионального квотербэка, который попадает в тюрьму. Он решил организовать матч по американскому футболу между охранниками и заключенными. Короче говоря, даже если вы никогда не интересовались американским футболом, то этот фильм полностью погрузит вас в него. Вы можете и посмеяться, и поплакать... Как по мне, это идеально для осеннего вечера!

«Она», 2013

Странный, но неповторимый фильм об офисном работнике, который влюбляется в оперативную систему с искусственным интеллектом. В 2013 году это была всего лишь сказка, но сейчас, в 2020-м это уже очень похоже на наши реалии с оперативными системами «Сири» и другими. После такого фильма есть о чем подумать и обсудить с друзьями за чашкой кофе.

«Пеликан», 2011

Если вы любите животных так, как их люблю я, то вам этот фильм разобьет сердце. Помните «Хатико»? Этот фильм несколько похож на него. Овдовев, мужчина не мог жить нормальной жизнью и даже его сын не мог достучаться до него. После того, как мальчик подобрал пеликана и выходил, все заиграло новыми красками. Эта птица и любовь к ней полностью изменили их жизни... Поэтому, подготовьте салфетки для слез перед просмотром)

«Идеальные незнакомцы», 2016

Наверное, многие видели этот фильм, но советую пересмотреть. А для кого просмотр будет впервые – по-доброму завидую.

Семеро старых друзей, из которых три женатые пары, собираются вместе на ужин. Чтобы развлечься, они начинают игру, которая заключается в том, чтобы на все звонки отвечать по громкой связи, а все смс зачитывать вслух... Не буду раскрывать всех тайн, чтобы вам было интересно смотреть, но поверьте, финал вас поразит!

«Мегамозг», 2010

В заключение мой любимый мультфильм, который поднимет вам настроение в осенний холодный вечер на 100%! Пересматривать можно бесконечно. Я этот мультфильм разобрала на цитаты, поэтому, если встретимся – нам будет над чем посмеяться.

Желаю всем теплой и приятной осени.

Напомним, 

Облако тегов

сериалы НЛО TV Сериал Швидка Анастасия Иванюк что посмотреть

Материалы по теме

На твоей стороне-2: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 09.09.2020)
Сериалы

На твоей стороне-2: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 09.09.2020)
Выходите без звонка-3: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 09.09.2020)
Сериалы

Выходите без звонка-3: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 09.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 09.09.2020)
Сериалы

На твоей стороне-2: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 09.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 08.09.2020)
Сериалы

На твоей стороне-2: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 08.09.2020)

Популярное на сайте

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)

Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)
Прогулка на лодке и пылкие поцелуи: Ирину Билык застукали на отдыхе с неизвестным мужчиной

Прогулка на лодке и пылкие поцелуи: Ирину Билык застукали на отдыхе с неизвестным мужчиной
На твоей стороне-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)

Популярное видео

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)

Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK