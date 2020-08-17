ТОП-5 фильмов про полицию от актера "СуперКопов" Павла Тупикова

Совсем скоро на канале НЛО TV выйдет новый сезон комедийного сериала о жизни простых украинских полицейских – СуперКопы!

«Полицейская академия»: все части, США, 1984

Мы с нетерпением ждем премьеры, а пока попросили «супер копа», актера Павла Тупикова , рассказать о любимых полицейских фильмах.

Полицейская академия / пресс-служба

– Я вырос на этой истории! Помню, еще на кассетах смотрел, как простые ребята становятся полицейскими. При этом, они постоянно попадают в невероятные и смешные ситуации.

«Берегись автомобиля», СССР, 1966

Берегись автомобиля / пресс-служба

– Этот фильм – классика жанра. Классика, как известно, вечна. «Берегись автомобиля» – это фильм про настоящего полицейского. Сама картина очень добрая и рассудительная: здесь нет четких граней добра и зла, поэтому каждому герою сопереживаешь. В общем, очень душевное кино – настоятельно рекомендую.

«Крепкий орешек», США, 1988

Крепкий орешек / пресс-служба

– Ну, вы все знаете! Брюс Уиллис – чёткий коп, который закрывает любой вопрос взглядом и силой. Мне этот фильм отлично заходит, как зимой, так и летом. Странно, но уже который раз его пересматриваю, и не устаю от просмотра!

«Типа крутые легавые», Великобритания, 2007

Типа крутые легавые / пресс-служба

– Это не фильм – это бомба! Если вы не смотрели этот шедевр – сейчас самое время. Сюжет очень крутой и динамичный: супер крутого копа переводят в отделение, в какую-то деревню. Более того, дают ему в напарники тупого копа! И тут начинается самое интересное.

«Плохие парни», США, 1995

Плохие парни / пресс-служба

– Красивое, смешное и временами трогательное кино. История о двух полицейских, которые являются полной противоположностью друг другу. Один – не богатый, примерный семьянин. Второй – пользуется всеми благами холостяцкой жизни. Но для очередного задания им придется поменяться местами для того, чтобы словить жестокого преступника и спасти девушку.

Напомним,