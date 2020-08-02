ТОП неожиданных фильмов с Расселом Кроу
30 июля в украинских кинотеатрах вышел новый триллер с Расселом Кроу - "Неистовый" ("Безжальний" в украинской локализации).
Кроу, известный зрителям по культовым фильмам "Гладиатор", "Гангстер", "Секреты Лос-Анджелеса", "Игры разума", "Хозяин морей", "Нокдаун", "Поезд на Юму", "Три дня на побег", "Робин Гуд", "Славные парни", "Подлинная история банды Келли" не первый раз экспериментирует и выходит за рамки амплуа разной степени героичности. Сам актер признавался, что не сразу решился сыграть главную роль в "Неистовом", но вскоре понял, что динамичный триллер предложит не только экшн, а и актуальную историю – и не смог отказаться от такого предложения. Рассел Кроу любит выходить из зоны актерского комфорта и делал это уже не единожды. Самое время вспомнить другие неожиданные проекты актера.
"Хороший год", реж. Ридли Скотт, 2006 год
Режиссер "Чужого" и "Гладиатора" сэр Ридли Скотт не отрицает, что снял этот фильм в качестве сеанса психотерапии: он сам владеет поместьем и виноградником во Франции и хотел передать невероятную атмосферу этих мест на экране. Рассел Кроу не мог отказать любимому режиссеру и на выходе мы получили одну из лучших комедийных мелодрам начала 21-го века.
"Человек с железными кулаками", реж. RZA, 2012 год
RZA задумывал персонажа Кроу как напоминание о своем дальнем родственнике, а сам актер ориентировался на Клинта Иствуда эпохи "Грязного Гарри". Из-за плотного съемочного графика Рассел смог присутствовать на съемках всего 10 дней, но вовсе отказаться от этого виртуозного безумия не смог – с RZA они подружились на съемках "Гангстера".
"Отверженные", реж. Том Хупер, 2012 год
Многие критики не остались в восторге от такого приема, но восхищались смелостью актерского состава ленты, а кастинг у фильма действительно выдающийся – Хью Джекман, Рассел Кроу, Энн Хэтэуэй, Саша Барон Коэн, Хелена Бонэм Картер, Аманда Сейфрид и Эдди Рэдмейн. Рассел сыграл роль капитана Жавера – человека своего времени, преследующий главного героя и само будущее, и которого неизбежно по всем канонам классики в конце настигают муки совести.
"Самый громкий голос", мини-сериал для Showtime, 2019 год
Сыграть Роджера Айлза – одиозного политтехнолога Ричарда Никсона, медиаменеджера, основателя Fox News и "творца" президентов-республиканцев решится не каждый. Но Рассел Кроу на то и "Гладиатор" – чего он может боятся? Правильно, ничего. Актер подошел к роли в мини-сериале весьма основательно, часами сидел в кресле гримера и не переживал, что его могут посчитать неприятным или даже омерзительным. Кроу – Актер и это его работа, которая должна быть выполнена на 100%.
Мини-сериал расскажет вам историю последнего крупного проекта жизни Роджера Айлза – телеканала Fox News от основания и вплоть до избрания Дональда Трампа, параллельно в шоу идет рассказ об ужасающем поведении Айлза в личных взаимоотношениях. Рассел Кроу выиграл "Золотой глобус" за эту роль, ведь смог изобразить очень запоминающийся портрет пугающего и могущественного человека.
Вот таким разным может быть Рассел Кроу – действительно разноплановый и потрясающий актер, не перестающий нас удивлять. "Неистовый" (“Безжальний”) просто сейчас в кинотеатрах страны.