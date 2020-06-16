ТОП-5 персонажей в истории кино, без которых фильмы потеряли бы свою "изюминку"

Наполеон Бонапарт, Иисус Христос, Авраам Линкольн, граф Дракула - нет, это не странный ассоциативный ряд, а самые популярные персонажи в истории кино, чаще всего встречающихся на больших и малых экранах.

И если с историческими личностями и почему про них так много снимают кинодеятели, - все в принципе понятно, то давайте вспомним невероятно популярных выдуманных героев, ставших частью фантазии очень талантливых людей прошлого. Ведь среди них не только вампир, сыщик, принцесса, но даже - говорящая кукла и верная собака породы колли. Все они имеют свои корни из литературы, все повлияли на целые пласты кинематографа и стали по-своему культовыми фигурами.

Граф Дракула, первое появление в кино - 1921 год

Впервые граф Дракула вошел в поп-культуру благодаря одноименному роману ирландского писателя Брэма Стокера в 1897 году. У загадочного и могущественного румынского вампира был прообраз - князь Влад Цепеш, которому досталось прозвище “Дракул” от отца, состоявшего в рыцарском Ордене Дракона. Про господаря Валахии из 15 века легенды и мнения ходили разные, о жестокости слагали легенды, правдивы они или это происки многочисленных врагов - работа для энтузиастов истории. Зато кинематографистов всегда волновал именно граф из популярной книги Стокера, а режиссеры и сценаристы видоизменили персонажа до неузнаваемости, оставляя самого известного вампира универсально интригующим злодеем для всех поколений.

Дракула встречался в кино, сериалах, он интриговал и убивал в прошлом, настоящем и будущем, бился в комиксах и видеоиграх, его феномен изучают психологи, культурологи и литературоведы, сам он побывал злодеем, трагической и комической фигурой, и даже, - иногда героем. Его играли Макс Шрек, Бела Лугоши, Кристофер Ли, Гэри Олдман, Лесли Нильсен, Джерард Батлер, Джонатан Рис-Майерс, Люк Эванс и множество других прекрасных актеров. Последнее громкое появление вампирского графа произошло в 2019-м году в масштабном мини-сериале от BBC - “Дракула”.

Шерлок Холмс, первое появление в кино - 1905 год

Герои классических детективов Артура Конана Дойля - Шерлок Холмс и доктор Джон Ватсон - с легкостью поспорят с графом Дракулой по количеству цитирования в мировом кино. И если граф Дракула выиграет по количеству различных версий своего персонажа, то знаменитые истории про сыщика Шерлока Холмса и его товарища Ватсона - официально самые прямо экранизируемые произведения мировой литературы, одинаково популярные во всем мире. Практически каждая страна, где развит кинематограф, сняла свою версию приключений господ из Бейкер-стрит, будь то Советский Союз с идеальным дуэтом Ливанова-Соломин, или Япония, где сам великий автор аниме Хаяо Миядзаки работал над местной версией знаменитого сыщика и его компаньона.

В новое тысячелетие Шерлок Холмс ворвался во всем великолепии - дилогия Гая Ричи с Робертом Дауни мл. и Джудом Лоу, оригинальный британский сериал про современного Шерлока, сделавший Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана настоящими мировыми суперзвездами, а также американская современная версия в многосерийном тв-шоу “Элементарно” с Джонни Ли Миллером и Люси Лью. Пару лет назад вышла даже пародийная комедия с Уиллом Фарреллом в роли Холмса. Но вот последнее, превознесенное критиками, появление на большом экране Шерлока Холмса состоялось в 2015 году, когда сэр Иэн МакКеллен сыграл титульную роль в драматическом детективе “Мистер Холмс”, прямо не основанном на произведении Конан Дойля, но очень точно и трогательно раскрывшая суть и характер самого известного детектива на планете.

Пиноккио, первое появление в кино - 1911 год

Оригинальный текст Карло Коллоди “Приключения Пиноккио: история деревянной куклы” («Le avventure di Pinocchio: storia di un burattino») публиковался в виде романа-фельетона на страницах детской газеты, а после потрясающего успеха - вышел в виде отдельной книги-повести в 1881-м году, и стал одним из самых известных детский произведений в истории литературы. И в 1911 году оказался среди первых детских европейских немых фильмов. Версия Алексея Толстого про деревянного мальчика Буратино появилась уже в 1936-м, через несколько лет - первые восточноевропейские экранизации. И, безусловно, двухсерийный телефильм “Приключения Буратино” 1976-го года стал по-особенному культовым. В США именно второй классический мультфильм от студии Уолта Диснея “Пиноккио” в 1940-м году признали не только классикой на все времена, но и безусловным фаворитом проката ми кинотеатры не единожды возвращали популярный мультфильм в прокат.

С тех пор история Пиноккио появлялась на экранах в виде фильмов и сериалов, кукольной, классической и компьютерной анимации. Ленты выходили в Европе, Штатах, странах Азии, ведь трогательная история о взрослении, непослушании, дружбе и отцовстве оказалась актуальной для абсолютно каждого. Самое недавнее появление Пиноккио состоялось буквально в этом году в “Приключениях Пиноккио” от известного режиссера Маттео Гарроне, в которой роли папу-резчика по дереву исполнил лауреат “Оскара” Роберто Бениньи, так и за грим, спецэффекты и музыку отвечали многочисленные номинанты и лауреаты Американской киноакадемии.

Золушка, первое появление в кино - 1899 год

Среди всех знаменитых героинь сказок, которых мы условно называем “принцессами”, самой цитируем в кино остается прекрасная Золушка - добрая, милая, трудолюбивая девушка, противостоящая ну очень злым родственницам. Известная нам по европейским интерпретациям Джамбаттисте Базиле, братьев Гримм, Шарля Перро, на самом деле, - это один из самых известных фольклорных сюжетов в истории человечества. Как-никак первая Золушка по имени Родопис была найдена в египетских папирусах и была честной девушкой родом из Греции. Первый новаторский фильм про Золушку вышел еще в 19-м веке, а мейнстримные картины эры немого кино - с 1911-го, и в ту эпоху великая актриса и режиссер Мэри Пикфорд была олицетворением героини.

Позже Золушка становилась и персонажем Диснеевской анимации, и главной героиней крупных постановок эры “Золотого Голливуда”. Даже Дрю Берримор сыграла пост-феминистскую версию Золушки в 90-х, а Хилари Дафф и Селена Гомес - Золушку в американской современности. Последняя крупнобюджетная версия знаменитой истории вышла в 2015-м году, когда студия Дисней представили масштабную игровую версию своего знаменитого мультфильма, где классической принцессой стала Лили Джеймс, а мачехой - несравненная Кейт Бланшетт. Но кинобизнес не остановить, - и вот в 2021-м обещают новую музыкальную версию истории про Золушку, где главную роль сыграет поп-звезда Камила Кабелло. Вот уж действительно - история на все времена.

Лесси, первое появление в кино - 1943 год

Все современные многочисленные фильмы, снятые про дружбу человека и домашнего питомца - ведут свои корни от легендарной колли по кличке Лесси. Первые повести про дружбу собаки и мальчика появились в продаже в 1938-м году и прошло совсем немного времени, чтобы Голливуд рассмотрел невероятную привлекательность такой истории, особенно в тяжелое военное время. Легендарная студия Metro-Goldwyn- Mayer приобрела права на экранизацию у писателя Эрика Найта и уже в 1943-м году выпустила фильм “Лесси. Возвращение домой”, где свою самую первую роль в кино сыграла легенда кинематографа, красавица Элизабет Тейлор. Через 3 года актриса вернулась в одно из продолжений истории. Всего, только MGM сняли около дюжины классических лент и сериал про приключения очаровательной колли Лесси и ее друзей.

Со временем, когда права на экранизации уже не могли принадлежать MGM - появилось еще больше фильмов, телевизионных лент, сериалов, анимации про жизнь удивительной собаки, которые снимались в США, Европе, Канаде. В Украине один из таких сериалов - “Лесси” канадского производства выходил на рубеже 90-х и 2000-х. В этом году классический роман Эрика Найта адаптировали в современную версию истории в новом фильме “Лесси. Возвращение домой”. Кстати, и сейчас титульную роль “играет” потомок самого первого “актера” - пса Пэла, сыгравшего девочку Колли в 40-х годах прошлого века. Вот такой круговорот в истории кино.