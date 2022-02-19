20 февраля телеканал 2+2 покажет супергеройский фантастический боевик «Люди Икс: Начало. Росомаха», снятый по комиксам Marvel Comics.

Предыстория Людей Х рассказывает о военном прошлом Логана и обстоятельствах, при которых он стал обладателем адамантового скелета. Логан-Росомаха живет в своей хижине в лесу, где он работает дровосеком. К нему заявляются два «человека в черном», работающие на правительство, и предлагают сотрудничество.

Актер Хью Джекман / пресс-служба канала 2+2

ТV.UA собрал самые любопытные факты о фильме:

1. Перед съемками актер Лив Шрайбер узнал, что ему придется носить специальный «мускулистый» костюм, чтобы не теряться на фоне накаченного Хью Джекмана. Шрайбер попросил продюсеров дать ему время, чтобы набрать мышечную массу и усердно тренировался на протяжении трех месяцев. В результате актер набрал 20 кг.

2. Автор сценария Дэвид Бениофф изначально создал более мрачную и брутальную картину, ориентируясь на взрослую аудиторию. Однако Хью Джекман, выступавший также в роли продюсера фильма, не поддержал Бениоффа, поэтому сценарий пришлось переписывать.

Люди Икс. Начало. Росомаха: ТОП-5 самых интересных фактов о фильме / пресс-служба канала 2+2

3. Изначально роль Росомахи должен был играть Рассел Кроу, но актер отказался. Потом с предложением обратились к Дюгрею Скотту, но и этот актер не смог присоединиться к проекту, ссылаясь на плотный график. И только тогда на главную роль утвердили Джекмана.

4. Актриса и продюсер Деборра-Ли Фернесс, супруга Хью Джекмана, советовала мужу отказаться от роли. Она считала проект провальным, а идею ужасной.

Люди Икс. Начало. Росомаха: актер Хью Джекман / пресс-служба канала 2+2

5. Хью Джекман очень много тренировался, чтобы полностью соответствовать своему персонажу. Перед съемками топлес актер лишал себя воды на 36 часов. Джекман также сидел на очень строгой диете, каждый день отжимался по 100 раз и мог поднять около 300 кг.

Смотрите фильм «Люди Икс: Начало. Росомаха» на канале 2+2 в воскресенье, 20 февраля, в 21:05.