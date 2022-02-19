Люди Икс. Начало. Росомаха: ТОП-5 самых интересных фактов о фильме
20 февраля телеканал 2+2 покажет супергеройский фантастический боевик «Люди Икс: Начало. Росомаха», снятый по комиксам Marvel Comics.
ТV.UA собрал самые любопытные факты о фильме:
1. Перед съемками актер Лив Шрайбер узнал, что ему придется носить специальный «мускулистый» костюм, чтобы не теряться на фоне накаченного Хью Джекмана. Шрайбер попросил продюсеров дать ему время, чтобы набрать мышечную массу и усердно тренировался на протяжении трех месяцев. В результате актер набрал 20 кг.
2. Автор сценария Дэвид Бениофф изначально создал более мрачную и брутальную картину, ориентируясь на взрослую аудиторию. Однако Хью Джекман, выступавший также в роли продюсера фильма, не поддержал Бениоффа, поэтому сценарий пришлось переписывать.
4. Актриса и продюсер Деборра-Ли Фернесс, супруга Хью Джекмана, советовала мужу отказаться от роли. Она считала проект провальным, а идею ужасной.
5. Хью Джекман очень много тренировался, чтобы полностью соответствовать своему персонажу. Перед съемками топлес актер лишал себя воды на 36 часов. Джекман также сидел на очень строгой диете, каждый день отжимался по 100 раз и мог поднять около 300 кг.
Смотрите фильм «Люди Икс: Начало. Росомаха» на канале 2+2 в воскресенье, 20 февраля, в 21:05.