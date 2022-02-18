Супергеройские выходные вместе с Бэтменом

Внимание всем любителям кинокомиксов и тем, кто ожидает перезапуска серии фильмов о любимом супергерое Бэтмене.

Есть прекрасная возможность вспомнить, как все начиналось: НЛО TV уже в это воскресенье 20 февраля покажет две части саги: «Бэтмен» в 17:00 и «Бэтмен возвращается» в 19:30.

Фильм режиссера Тима Бертона «Бэтмен» положил начало целой серии фильмов о супергеройских приключениях Бэтмена от кинокомпании Warner Bros. И оказал немалое влияние на весь Голливуд. «Черный плащ» всегда был олицетворением справедливости. Он герой комиксов, который борется с преступностью и пытается раскрыть причины коррупции города Готэма. Образ отважного и сильного героя, на крутом Бэтмобиле актуален даже спустя 30 лет. Все, от мала до велика, знают, что Бэтмен победит злодеев!

Фильм Бэтмен / imdb.com

Фильм «Бэтмен»: настоящий боевик со стрельбой, смертями, на удивление приятной любовной линией. А началась история так: маленький мальчик наблюдал за смертью своих родителей, после чего у него родилась ненависть к преступникам. Город Готэм, давно погряз в преступности. Полиция не дремлет, правда не совсем успешно. И тут, в трудное время для города на помощь приходит герой, способный укротить любого мошенника, преступника и убийцу. Коварным злодеем оказался Джокер, и отношения между персонажами это нечто большее, чем битва добра со злом. Человек-летучая мышь становится на защиту мирных граждан. А для журналистки Вики Вейл нет лучшей сенсации, чем узнать кто скрывается за маской героя...

Фильм Бэтмен / imdb.com

Роли сыграли: Майкл Китон (Брюс Уэйн/Бэтмен), Джек Николсон (Джек Напьер/Джокер) Ким Бейсингер (репортер Вики Вейл), Роберт Вул (репортёр Александр Нокс) и Джек Пэланс (босс мафии Карл Гриссом).

Фильм «Бэтмен Возвращается» является сиквелом первой части истории о супергерое («Бэтмен» 1989 года). Компанию главному герою и актеру Майклу Китону (Бэтмен) на этот раз составили Денни ДеВитто (Освальд Кобблпот/Пингвин), Мишель Пфайффер (Селина-Кайл/Женщина-кошка), Кристофер Уокен (Макс Шрек), Пєт Хинг (комиссар Джеймс Гордон).

Фильм Бэтмен / imdb.com

Вторая часть фантастического боевика начинается с истории одной семьи, где родился мальчик с уродством. У этого новорожденного вместо рук были ласты. Семья приняла решение избавится от ребенка и выбрасывает его в реку. Мальчик попадает на воспитание к пингвинам, живущим в канализации. Спустя 33 года, теперь уже Человек-Пингвин решает завладеть городом. Для того чтобы осуществить свой план, Пингвин организовывает союз с крупнейшей промышленной компанией, директором которой является Макс Шрек. В это же время Макс убивает свою любопытную секретаршу, но ее к жизни возвращают уличные кошки. Теперь в городе еще и появилась полудевушка–полукошка. Задавшись целью отомстить своему убийце, она отправляется на улицы города. И только комиссар Гордон и супергерой Бэтмен продолжают противостоять преступности...

Кстати:

♦ На роль Бэтмена рассматривались Мел Гибсон, Кевин Костнер, Чарли Шин, Пирс Броснан, Билл Мюррей. Выбор Майкла Китона на главную роль вызвал негативные эмоции у фанатов комиксов, около 50 тис. писем протеста были отправлены в офис кинокомпании Warner Bros.

♦ «Джокера» могли сыграть Тимоти Карри, Уиллем Дефо, Дэвид Боуи и Робин Уильямс. Продюсер Майкл Услан и писатель Боб Кейн выбрали Джека Николсона ещё в 1980-м году. Джек Николсон запросил райдер: отснять все сцены с его участием в течении 3-х недель, хотя съемки растянули до 106 дней. Актер получил гонорар 6 миллионов долларов плюс большой процент от кассовых сборов, в итоге сумма выросла до 50 миллионов долл.

Фильм Бэтмен / imdb.com

♦ Фильм «Бэтмен» был номинирован на «Золотой глобус», а также выиграл премию «Оскар».

♦ На роль журналистки Вики Вейл, изначально хотели взять Мишель Пфайффер. Но актер Майкл Китон, который имел отношения с ней, выразил мнение, что с Пфайффер ему будет неудобно. Актриса сыграла Женщину-кошку во второй части фильма.

Фильм Бэтмен / imdb.com

Смотрите фильм «Бэтмен» в воскресенье, 20 февраля, в 17:00 и «Бэтмен Возвращается» в 19:30 на канале НЛО TV.