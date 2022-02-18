Рыцарь дня: ТОП-5 фактов о фильме с Томом Крузом и Камерон Диас

Эксклюзив 18 февраля 2022 20:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Рыцарь дня: ТОП-5 фактов о фильме с Томом Крузом и Камерон Диас
Рыцарь дня: ТОП-5 фактов о фильме с Томом Крузом и Камерон Диас
пресс-служба канала 2+2

В субботу в 21:05 на телеканале 2+2 покажут приключенческий боевик с элементами комедии «Рыцарь дня», снятый режиссером Джеймсом Мэнголдом. В главных ролях: Том Круз и Камерон Диас.

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В центре сюжета – Джун Хэвенс, провинциальная одинокая девушка, которая случайно знакомится в аэропорту с парнем по имени Рой Миллер. Она считает, что нашла мужчину всей своей жизни, однако Миллер оказывается необычным парнем. Рой – тайный агент, который втягивает Джун в вереницу сумасшедших событий. Вместе им придется убегать от преступников, колеся по миру и спасаясь от наемных убийц.

ТОП-5 фактов о фильме в подборке от TV.UA:

1. Том Круз выполнял все трюки в фильме самостоятельно, не прибегая к помощи дублеров. Перед стартом съемок он серьезно тренировался в течении нескольких месяцев. Актер прыгал с крыши со 100-метровой высоты и балансировал между быками на мотоцикле. Камерон Диас также продемонстрировала профессионализм в навыках экстремального вождения, выполнив сложнейший трюк на автомобиле Pontiac GTO 1966 года.

2. Картину снимали в Бостоне, Лос-Анджелесе, Зальцбурге (Австрия), Севилье (Испания), Порт Антонио (Ямайка).

3. Сцену, где главные герои убегают от стада быков, снимали в Испании. Во время съемочного процесса с площадки сбежали семь быков, задействованных в репетициях.

4. Все автоаварии записывали на студии, а затем вставляли в монтаж с помощью компьютерной графики.

5. Сценарий к фильму писали 12 сценаристов, однако вклад Патрика О’Нилла был более значителен.

Смотрите фильм «Рыцарь дня» на канале 2+2 в субботу, 19 февраля, в 21:05.

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