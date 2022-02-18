Дмитрий Комаров покажет вдохновляющую историю девушки с инвалидностью, которая бросила вызов индустрии красоты

18 февраля 2022 16:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дмитрий Комаров покажет вдохновляющую историю девушки с инвалидностью, которая бросила вызов индустрии красоты
Мир наизнанку 13 сезон Эквадор
instagram.com/komarovmir

«Красота – это больше, чем внешность»: Ведущий Дмитрий Комаров откроет закулисье конкурса «Мисс Эквадор» и познакомится с уникальной участницей, о которой говорит вся страна.

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В эту субботу, 19 февраля, в 18:30 в новом выпуске «Мира наизнанку» об Эквадоре Дмитрий Комаров попадет за кулисы главного светского события страны – Национального конкурса красоты. Там телеведущий познакомится с уникальной героиней, которая ломает стереотипы и вдохновляет своим примером миллионы людей по всему миру.

25-летняя Виктория Сальседо – студентка факультета журналистики. Она открытая, жизнерадостная, смелая и, как и многие участницы «Мисс Эквадор», ведет активный образ жизни. Но у девушки есть особенность, которая выделяет ее среди других красавиц конкурса.

Виктория Сальседо / пресс-служба канала 1+1

Виктория – девушка с инвалидностью. В 5 лет она получила травму электрическим током и потеряла обе руки и ногу. Тем не менее, это не мешает Виктории жить на полную, ни в чем себя не ограничивая. Одной ногой она научилась делать то, что большинство людей привыкли делать руками. Виктория не только с легкостью справляется с большинством бытовых задач, но и занимается плаванием, фридайвингом, ездит на лыжах, любит танцевать, рисовать и даже прыгала с банджи.

Таких людей, как Виктория, среди нас тысячи. Часто люди с инвалидностью ведут закрытый образ жизни. Виктория мыслит абсолютно по-другому: она не стесняется заявлять о себе на весь мир и пробует все. Так она хочет показать, что никаких преград, мешающих жить полноценно, не существует, – рассказывает Дмитрий Комаров.

Дмитрий Комаров и Виктория Сальседо / пресс-служба канала 1+1

Виктория своим примером мотивирует не только людей с инвалидностью, но и миллионы других мужчин и женщин по всему миру. Девушка ежедневно доказывает, что человеческие возможности безграничны, и бросает вызов общепринятым стандартам. Она постоянно наполняет свою жизнь яркими эмоциями, идет навстречу своим мечтам и целям. Одна из них – победа в Национальном конкурсе красоты.

Я не тот человек, который любит узнавать о каких-то вещах по рассказам, а люблю испытывать все на себе. Я мечтаю прыгнуть с парашютом и забраться на самые высокие вершины. Хочу использовать любую возможность, которую дает мне жизнь, – делится Виктория Сальседо.

Команде «Мира наизнанку» удалось оказаться в эпицентре подготовки к «Мисс Эквадор» и попасть на грандиозный финал конкурса красоты. В перерывах между многочасовыми репетициями, в эксклюзивном интервью главная героиня поделится своей невероятно вдохновляющей историей и расскажет о своем ключе к полноценной и счастливой жизни.

Смогла ли Виктория заполучить корону, и какое необычное предложение Дмитрий Комаров сделал героине – смотрите в новой серии «Мира наизнанку» в эту субботу, 19 февраля, в 18:30 на канале «1+1».

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