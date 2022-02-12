Мир наизнанку. Эквадор. 13 сезон 10 выпуск смотреть онлайн от 12.02.2022
12 февраля 2022 20:00
Мир наизнанку-13: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 12.02.2022)
пресс-служба канала 1+1
12 февраля на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 10 выпуск 13 сезона тревел-шоу Мир наизнанку. Эквадор. 10 выпуск программы Мир наизнанку-13 смотрите онлайн на TV.UA.
Мир наизнанку-13: вы увидите продолжение экспедиции команды «Мира наизнанку» Эквадором. Дмитрий Комаров поднимется на легендарный вулкан Чимборасо, раскроет секреты древней и практически исчезнувшей профессии добывателя льда, а также постарается изменить к лучшему жизнь последнего ледоруба в истории. В прошлом выпуске Дмитрий Комаров познакомился с национальным героем Эквадора, 77-летним Бальтаразом Ушко, который десятилетиями добывал лёд в Андах. Еще 30 лет назад профессия ледорубов была обычной для этих мест. Ее представители поднимались на вулкан Чимборасо, вручную откалывали куски тысячелетнего льда, спускали глыбы вниз на ослах и продавали местному населению. Для жителей близлежащих городов такой лед был незаменим для хранения продуктов. Но с появлением холодильников эта профессия стала ненужной. Сегодня Бальтазар Ушко – единственный, кто остался из целого поколения ледорубов. Всю жизнь он ежедневно поднимался на огромную высоту за кристально чистым льдом, а теперь рассказывает о своей профессии молодому поколению. Возраст берет свое, и Бальтазар не может часто подниматься в горы. Ему помогают родные и по-прежнему добывают немного льда для продажи. Сегодня его покупают только в небольших количествах производители коктейлей, и семья Ушко зарабатывает очень мало.
10 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-13 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
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