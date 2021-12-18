Мир наизнанку. Эквадор. 13 сезон 8 выпуск смотреть онлайн от 18.12.2021

18 декабря 2021 14:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Мир наизнанку. Эквадор. 13 сезон 8 выпуск смотреть онлайн от 18.12.2021
Мир наизнанку-13: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2021)
пресс-служба канала 1+1

18 декабря на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 8 выпуск 13 сезона тревел-шоу Мир наизнанку. Эквадор. 8 выпуск программы Мир наизнанку-13 смотрите онлайн на TV.UA.

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Смотрите в 8 выпуске программы Мир наизнанку-13: Дмитрий Комаров узнает, сколько зарабатывают «банановые короли» и покажет весь цикл производства экзотического фрукта – от выращивания до экспорта в Украину.

Чтобы узнать всю правду об эквадорских бананах, ведущий познакомится с Эдвардом Вейзом – украинцем, который работает начальником отдела по контролю качества в «банановой республике». Вместе они отправятся на тайную инспекцию плантации, во время которой Дмитрий узнает, как должны выращиваться фрукты, которые принесут пользу украинцам, а не вред. 

Кроме того, команда «Мира наизнанку» побывает на специализированной авиабазе по распылению пестицидов над банановыми плантациями с помощью небольших самолетов. Телеведущий узнает особенности обработки деревьев и выяснит, чем могут быть опасны такие химикаты для здоровья людей и безопасны ли бананы на полках наших магазинов.

8 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-13 смотрите в 18:30 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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