Дети против звезд 3 сезон: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 15.12.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Дети против звезд-3: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 15.12.2021) пресс-служба Нового канала

15 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 12 выпуск шоу Дети против звезд-3. 12 выпуск 3 сезона шоу Дети против звезд смотрите онлайн на сайте TV.UA.