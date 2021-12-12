Битва экстрасенсов 21 сезон: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 12.12.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Битва экстрасенсов-21: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 12.12.2021) пресс-служба канала СТБ

12 декабря на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 12 выпуск проекта Битва экстрасенсов-21. 12 выпуск 21 сезона шоу Битва экстрасенсов смотрите онлайн на сайте TV.UA.