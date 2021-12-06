Битва экстрасенсов 21 сезон: известны имена финалистов проекта
Подошла к концу 11 неделя проекта Битва экстрасенсов-21, и судьи вынесли свой вердикт четверке самых сильных ясновидящих сезона.
Первой место в финале себе выборола Жаля Алекперова. Она была признана лучшим экстрасенсом недели и автоматически прошла в следующий этап проекта. Следующими к ней присоединились Патрисия Перу и Мария Тихая. Таким образом, нас ждет женский финал «Битвы экстрасенсов»-21.
Жаля Алекперова – ясновидящая. Сестра Хаяла Алекперова. Как и он, работает со Святой Книгой – Кораном. Свечи, вода и четки: в работе ей также помогает один из исламских пророков – Ибрагим.
Мария Тихая – черная ведьма-некромант, работает с мертвой энергетикой и духами рода. Помощница – змея Муна; карты Таро, зеркала.
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Напомним,