Звезда сериала "След" Алексей Суровцев расстался со своей девушкой
Актер популярного сериала "След" и трехкратный чемпион Украины по стриптизу Алексей Суровцев расстался со своей любимой.
Благодарю тебя за все. За то, что заботилась, любила. За то, что сходили с ума вместе. Но мы так и не научились смотреть в одном направлении, а смотрели друг на друга. Не научились понимать и поддерживать…Экстремальные американские горки закончились потому что один из нас не смог этого выдержать и захотел сойти. Будь счастлива. От души… – подытожил актер.
В комментариях подписчики Алексея по-разному отреагировали на новость. Многие поддержали актера, и выразили ему свое уважение за искренние и теплые слова в адрес бывшей девушки, другие же фолловеры отметили, что не удивлены расставанием пары, так как видели в них лишь сексуальных партнеров и не более того.
Напомним,