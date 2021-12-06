Звезда сериала "След" Алексей Суровцев расстался со своей девушкой

Актер популярного сериала "След" и трехкратный чемпион Украины по стриптизу Алексей Суровцев расстался со своей любимой.

О расставании со своей девушкой – украинской чемпионкой, победительницей международных турниров по фитнесу и бодибилдингу Анной Скворцовой – Алексей Суровцев рассказал поклонникам на своей странице в Инстаграм. Свой пост актер сопроводил совместной фотографией с ныне уже бывшей возлюбленной.

Актер сериала "След" Алексей Суровцев со своей девушкой / instagram.com/surovtsev.alexei

В своей публикации Алексей поблагодарил Аню за все прекрасное, что между ними было. Также Суровцев не стал скрывать причину расставания – отношения прекратились из-за того, что пара не научилась смотреть в одном направлении, поддерживать и понимать друг друга.

Благодарю тебя за все. За то, что заботилась, любила. За то, что сходили с ума вместе. Но мы так и не научились смотреть в одном направлении, а смотрели друг на друга. Не научились понимать и поддерживать…Экстремальные американские горки закончились потому что один из нас не смог этого выдержать и захотел сойти. Будь счастлива. От души… – подытожил актер.

Актер сериала "След" Алексей Суровцев со своей девушкой / instagram.com/surovtsev.alexei

В комментариях подписчики Алексея по-разному отреагировали на новость. Многие поддержали актера, и выразили ему свое уважение за искренние и теплые слова в адрес бывшей девушки, другие же фолловеры отметили, что не удивлены расставанием пары, так как видели в них лишь сексуальных партнеров и не более того.

Напомним,