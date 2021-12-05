МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 7 выпуске от 04.12.2021

5 декабря 2021 00:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 7 выпуске от 04.12.2021
МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 7 выпуске от 04.12.2021
пресс-служба канала Украина

4 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 7 выпуск грандиозного шоу МАСКА 2 сезон. Кто покинул шоу в 7 выпуске шоу МАСКА 2 сезон от 04.12.2021 – читайте в нашем материале.

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Самое загадочное шоу-детектив МАСКА 2 сезон удивляло и шокировало телезрителей. Звездные детективы проекта – NK | Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO – угадывали, какие знаменитости могут прятаться под масками.

В 7 выпуске на сцене шоу выступило 8 участников: противоречивый Скандал, меланхоличная Жирафа, одиночка Мухомор, бунтарь Котик, фантастический белый Тигр, высокотехнологичный Робот, романтичная Горилла и ироничное Порося

После выступления участников было голосование судей и зрителей в зале, по результатам которого определили 2-х номинантов, набравших наименьшее количество голосов.

В конце выпуска открылось новое голосование, в котором участвовали уже только зрители. По результатам их выбора, тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

В 7 выпуске в номинацию попали Котик и Порося. К сожалению, шоу покинуло Порося.

МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 7 выпуске от 04.12.2021 / пресс-служба канала Украина

Милое и заботливое Порося, которое называет себя ангелом-хранителем NK | Насти Каменских в седьмом выпуске шоу-детектива «МАСКА» решило запутать экспертов порцией новых фактов о себе:

Все райские звери еще те юмористы – фантазия из них так и прет. А что касается меня, то я хайповал даже тогда, когда этого словечка вообще не было в трендах. Согласитесь, для хайпа свежая идея – это тоже самое, что трюфель для свинки! Оля, хочу, чтобы ты знала, что я в восторге от твоих трюфелей, то есть хайповых идей – свежо, рьяно, креативно! Вот только есть кое-что, в чем ты, дорогая, никогда меня не переплюнешь, потому что в одной из соцсетей есть мой портрет больше 140 метров. Как тебе это? Настоящий рекорд! – озадачило зрителей Порося в гипершоу «МАСКА».

Позже Порося исполнило песню «Де би я» певца Сергея Бабкина, а звездные детективы сразу стали опровергать свои предыдущие версии относительно личностей под маской. По словам Оли Поляковой, в образе Порося скрывается не певец, а телеведущий. Поддержал коллегу и DZIDZIO, который услышал в ответах участника голос Юрия Ткача. Однако реакция героя вызвала смех и мгновенно развеяла эти догадки: «Хмм, здравствуйте!»

В прошлый раз была история с Поплавским – было очень похоже: сало, Порося, девичий балет… У меня есть вопрос к нашему герою – интересно знать, кто является крестным отцом Порося? –проявил детективные методы Андрей Данилко в эфире канала «Украина».

Сам герой не стал отвечать артисту, а звездные коллеги попросили Данилко объяснить такой ход: «Я подумал об этих словах: «Бо хрещений батько мій, то Хрещатик, то Хрещатик» – это может быть Павел Зибров». Но Оля Полякова категорически отрицала это, по словам звезды – это невозможно, ведь у народного артиста Украины совершенно другой голос – баритон. Поэтому финальными версиями детективов относительно личности под маской Порося были: Дядя Жора, Юрий Ткач и Анатолий Анатолич.

Кто скрывался за образом Порося читайте по ссылке.

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