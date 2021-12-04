МАСКА 2 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)

4 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 7 выпуск 2 сезона гипершоу МАСКА – украинской адаптации всемирно известного проекта The Masked Singer. 7 выпуск шоу МАСКА-2 смотрите онлайн на TV.UA.

Зрителей гипершоу МАСКА 2 сезон ожидает по-настоящему особенный эфир, ведь впервые на одной сцене выступят все 8 героев, личности которых нам еще не удалось рассекретить. Чем будут поражать маски в этот раз?

Противоречивый Скандал, меланхоличная Жирафа, одиночка Мухомор, бунтарь Котик, фантастический белый Тигр, высокотехнологичный Робот, романтичная Горилла и ироничное Порося – каждый из них сделал все возможное, чтобы остаться инкогнито, и продолжать борьбу за победу. Чем ближе к финалу, тем сложнее звездным детективам прийти к согласию и правильно разгадать участников.

7 выпуск оригинального шоу-детектива МАСКА-2 смотрите в 21:00 на канале Украина и онлайн на нашем сайте TV.UA.

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