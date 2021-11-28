Хто зверху 11 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 02.12.2021)
28 ноября 2021 08:00
Юлия Туренко
Хто зверху-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 02.12.2021)
пресс-служба Нового канала
2 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 15 выпуск шоу Хто зверху-11. 15 выпуск 11 сезона проекта Хто зверху смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 15 выпуске шоу Хто зверху-11
: Ведущие Сергей Притула и Леся Никитюк вместе с украинскими знаменитостями снова столкнулись в игровой борьбе мужчин против женщин. В этом сезоне создатели проекта подготовили новые яркие финалы, «Обмени ролями» и два новых форматных конкурса «Знай наших и не наших» и «Найди слово». Несколько раз увидите любимый раунд с личными историями звезд «Правда или ложь». В пятнадцатом выпуске в команде Леси Никитюк сыграют: ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь, блогер Анна Тринчер, певица Ирина Федишин. А в команде Сергея Притулы увидите: телеведущего Владимира Остапчука, радиоведущего Славу Демина и юмориста Владимира Черняка.
15 выпуск шоу Хто зверху-11 смотрите 2 декабря в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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