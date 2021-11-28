Хто зверху 11 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 02.12.2021)

28 ноября 2021 08:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Хто зверху 11 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 02.12.2021)
Хто зверху-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 02.12.2021)
пресс-служба Нового канала

2 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 15 выпуск шоу Хто зверху-11. 15 выпуск 11 сезона проекта Хто зверху смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Читайте такжеМАСКА 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)
Смотрите в 15 выпуске шоу Хто зверху-11: Ведущие Сергей Притула и Леся Никитюк вместе с украинскими знаменитостями снова столкнулись в игровой борьбе мужчин против женщин. В этом сезоне создатели проекта подготовили новые яркие финалы, «Обмени ролями» и два новых форматных конкурса «Знай наших и не наших» и «Найди слово». Несколько раз увидите любимый раунд с личными историями звезд «Правда или ложь». В пятнадцатом выпуске в команде Леси Никитюк сыграют: ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь, блогер Анна Тринчер, певица Ирина Федишин. А в команде Сергея Притулы увидите: телеведущего Владимира Остапчука, радиоведущего Славу Демина и юмориста Владимира Черняка.

15 выпуск шоу Хто зверху-11 смотрите 2 декабря в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Хто зверху смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Хто зверху Новый Канал Сергей Притула видео Елена-Кристина Лебедь Леся Никитюк Анна Тринчер телешоу Владимир Остапчук Ирина Федишин телешоу онлайн телешоу 2021 Слава Демин Хто зверху-11

Материалы по теме

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)
Телешоу

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)
Магнитные бури 28 ноября 2021 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 28 ноября 2021 года в Украине
Лунный гороскоп на 28 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 28 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Танці з зірками-2021: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)
Телешоу

Танці з зірками-2021: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)

Популярное на сайте

Названа группа крови долгожителей: им крупно повезло

Названа группа крови долгожителей: им крупно повезло
Группа крови миллионеров: кому на роду написано стать богатым

Группа крови миллионеров: кому на роду написано стать богатым
Назван доступный каждому украинцу продукт для снижения уровня сахара

Назван доступный каждому украинцу продукт для снижения уровня сахара
Как носители разных групп крови реагируют на стрессы: важно знать

Как носители разных групп крови реагируют на стрессы: важно знать

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 26.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 26.11.2021)
Хто зверху-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 25.11.2021)

Хто зверху-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 25.11.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 21.11.2021)

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 21.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK