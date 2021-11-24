Хто зверху 11 сезон: фоторепортаж самых интересных моментов 13 выпуска

В 13 выпуске шоу «Хто зверху?» 11 сезон от 18.11.2021 Сергей Притула рассказал, что о нем написали песню, а ЯнГо признался, что брал интервью у Уилла Смита.

Фоторепортаж очередного выпуска развлекательного игрового шоу для всей семьи «Хто зверху?» (Новый канал) уже готов вас удивлять и веселить! В игровую ТВ-борьбу вступили: блогер-миллионник Ян Гордиенко (ЯнГо), музыкант Сергей Танчинец, певец Alekseev, а также бессменный капитан мужской команды Сергей Притула.

В женской команде вместе с капитаном Лесей Никитюк сыграли: блогер и телеведущая, участница реалити «Супермодель по-украински» на Новом канале Вика Маремуха, интервьюер Рамина Эсхакзай и певица NiNO.

Первый раунд «Руки-ноги» был ооочень веселым! Особенно у девушек. Мало того, что им в коротких платьях и на каблуках было неудобно складывать слова, от волнения они путались даже в элементарных вопросах. Так, Вика Маремуха сказала, что после весны идет не лето, а зима. Несмотря на это разрыв с мужской командой был небольшим. Но был! Поэтому победа в этом выпуске девушкам не досталась.

В раунде «По губам» капитан женской команды ради победы даже нарушила правила.

Леся, а что вы там били ногами, когда должны были показывать только губами? – спросил Господин Судья, роль которого неизменно исполняет Александр Педан. – Извините, но слово «мяч» я вам не засчитаю. Вы очень явно показывали, как будто пинаете его ногой. Да и, в принципе, мужчины угадали больше слов.

Третий раунд «Пять слов» начался довольно активно и позитивно, несмотря на то, что у девушек на счету был ноль. Они угадали хиты Ирины Билык «Мы будем вместе» и Jerry Heil «Вільна касса». А вот песню группы Nirvana «Smells Like Teen Spirit» не узнали, даже когда открыли все слова. Мужчины угадали все треки: «Виа Гра» – «Попытка номер 5», Nazareth – Love Hurts, «Плач Єремії» – «Вона». Таким образом они снова стали лучшими.

Конкурс «Найди слово» заставил участников подвигаться. И, конечно, включить логику и внимательность. На огромном филворде команды искали слова. Вы подумали: «Наконец-то победа у девушек!» А вот и нет, мужская команда снова оказалась сильнее.

В пятом раунде «Обмен ролями» мужчины среди вещей, которые можно найти в женской спальне, искали для Леси Никитюк: гидролат, кушон, чокер, коняку, кафф, гловелетты, горжетку и ридикюль.

А девушки собирали Сергея Притулу на рыбалку и искали среди разных принадлежностей: приманку, бродни, вершу, воблер, выползок, закидушку, малявочницу и одночастник. Вы будете удивлены, но женская команда наконец-то «размочила» счет!

Шестой раунд – «Правда или ложь» – один из самых любимых зрителями. В нем звезды раскрывают секреты личной жизни и делятся эксклюзивными историями. В тринадцатом выпуске проекта ЯнГо признался, что однажды брал интервью у Уилла Смита. Сергей Притула рассказал, что украинская группа «О» спела о нем.

Сергей Танчинец поделился прикольными воспоминаниями из детства. Он рассказал, как три года подряд смотрел индийское кино. Все потому, что его мама работала в кинотеатре киномехаником, а он шел к ней после школы. Тогда показывали только индийские фильмы, поэтому парню больше ничего не оставалось, как смотреть их.

Вика Маре придумала историю о том, что ее муж-француз – из королевской династии. Сергей Притула поверил, но все оказалось выдумкой.

В седьмом раунде «Стеклянная доска» участвовали певцы – NiNO и Alekseev. Девушка очень старалась, но все же ей не удалось "переплюнуть" Никиту.

В финале этого выпуска участники превратились в Карлсонов и пропеллерами задували свечи на тортах. Кому удалось задуть больше и победить в игре, можете узнать, посмотрев по ссылке.

Смотрите одиннадцатый сезон «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале!