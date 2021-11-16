Хто зверху 11 сезон: фоторепортаж самых интересных моментов 12 выпуска

В 12 выпуске шоу «Хто зверху?» 11 сезон от 11.11.2021 Женя Клопотенко установил рекорд, а Александра Зарицкая показала шикарные знания мировых знаменитостей.

11 ноября Новый канал показал очередной выпуск развлекательного игрового шоу для всей семьи «Хто зверху?» В шуточную борьбу вступили яркие звезды украинского шоу-бизнеса: шеф-повар Женя Клопотенко и певцы Артем Пивоваров и MELOVIN. Мужскую команду как всегда возглавил бессменный капитан Сергей Притула.

Во главе женской команды традиционно была Леся Никитюк. С ней сыграли: вокалистка группы «KAZKA» Александра Зарицкая, телеведущая Мила Еремеева и певица VIKTORIA (Вика Смеюха). Кто же победил в телевизионной игровой схватке?

В первом конкурсе «Руки-ноги» больше всех отличились MELOVIN и VIKTORIA. Он вспотел, стоя на одном месте, а она полраунда просидела, или даже пролежала, на полу. Это надо было видеть!

Парни, несмотря на то, что MELOVIN играл в какую-то другую игру, потому что вообще ни разу не сдвинулся со своего места, вы показали классный результат! Как встал столбиком в конце с буквой «я», так и стоял весь раунд, – прокомментировал после окончания Александр Педан, который исполняет роль Господина Судьи. – Девушки, сорок секунд вы складывали слово из четырех букв «коса», и в конце концов у вас получилось «асок». Мы в Украине читаем слева направо, а не как некоторым хочется.

Во втором конкурсе «По губам» Артем Пивоваров пошутил, что так мастерски угадывал слова потому, что помнит и знает губы Притулы с детства. Конечно, намекнул на то, что смотрел ТВ-передачи с ведущим Нового канала.

Мужчины, не лучший в этой программе, но все же хороший результат, – сказал Педан. – А девушки – просто генераторы каких-то новых слов: «абебу» и «зибуля».

В музыкальном раунде «Кнопка» девушки перепутали песни группы «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», но с первых аккордов угадали песню JAMALA «Крила». А мужская команда показала хорошие знания в зарубежном репертуаре, угадав Gary Moore и Enrique Iglesias.

Четвертый раунд «Знай наших и ненаших» стал звездным часом для Александры Зарицкой. Почти все правильные ответы, которые прозвучали от женской команды, дала она. Среди мужчин лидером на этот раз оказался Артем Пивоваров. Но самый смешной момент был, когда Сергей Притула на Исаака Ньютона сказал Людовик XV, потом XIV, а потом и XIII. Он пытался угадать, как мог!

«Обмен ролями» начался с кумовства. Мужчинам предложили 16 фото звезд. Они должны были соединить их в пары кумовей. Там были Владимир Остапчук и Женя Галич, Потап и Катя Осадчая, Ирина Билык и Павел Зибров, Ассия Ахат и Оля Горбачева, Гена Витер и Настя Каменских, Юрий Горбунов и Ирина Билык, Катя Кухар и Наталья Холоденко, Леонид Кучма и Иво Бобул.

А девушки раскидывали по карте мира известные острова: Бора-Бора, Мадейра, Тенерифе, Мальдивы, Бали, Пасха, Галапагосы и Сейшельские острова. Раунд закончился «Дывоглядками» Саши Зарицкой и MELOVIN.

Во втором музыкальном раунде «Музыкальный крокодил» себя проявили Александра Зарицкая и Евгений Клопотенко. Обоим участникам шоу удалось показать песню. Но вот на трек Леси Никитюк «Ямы» Саше понадобилось больше времени, чем Жене на «Скандал» Тины Кароль.

В седьмом раунде «Стеклянная доска» отличилась ведущая Мила Еремеева. Она проявила себя блестяще! Но потом наступила очередь Жени Клопотенко, и все сомнения в том, кто победит в раунде, развеялись. Он продержался на доске все время раунда. Более того, дал 11 правильных ответов. Это даже не редкость, это рекорд! Браво!

В финале участники устроили в студии «Хто зверху?» рыбалку. Кому же все-таки удалось поймать больше игрушечной рыбы, можете узнать, посмотрев выпуск по ссылке.

Смотрите одиннадцатый сезон «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале!