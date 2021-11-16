МАСКА 2 сезон: Владимир Остапчук перевоплотился в эпатажную бунтарку Круэллу

16 ноября 2021 12:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: Владимир Остапчук перевоплотился в эпатажную бунтарку Круэллу
Ведущий гипершоу «МАСКА» Владимир Остапчук
пресс-служба Нового канала

Ведущий гипершоу «МАСКА» Владимир Остапчук шокирует всех женским образом.

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В пятом эфире самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу м на канале «Украина» детективы превратятся в кутюрье и будут искать подсказки в костюмах участников. 

Новый выпуск гипершоу «МАСКА» будет посвящен моде и трендам. Именно поэтому ведущий проекта Владимир Остапчук примеряет образ самой стильной и эпатажной героини одной из последних киноновинок года – злодейки Круэллы.

Этот мой единственный женский образ в этом сезоне. Парик мне приклеивали, а платье сшили на заказ заранее. В таком виде невозможно быстро ходить – не через обувь на каблуках, как вы могли подумать, потому что на самом деле под платьем мужские туфли, но танцевальные, на 4-сантиметровом каблучке. Дело же в узком крое платья. А еще нам пришлось зарисовывать мою грудь краской, чтобы скрыть волосы и обнажить роскошное декольте Круэллы, – смеется ведущий грандиозного шоу «МАСКА» Владимир Остапчук.

Ведущий гипершоу «МАСКА» Владимир Остапчук / пресс-служба канала Украина
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В пятом эфире звездным детективам придется расшифровывать подсказки о героях именно с помощью их удивительных образов. Ведущий проекта уже неоднократно отмечал, что намеки на личности масок могут быть повсюду – не только в видеороликах перед выступлениями, но и в постановках и костюмах героев.

Ведущий гипершоу «МАСКА» Владимир Остапчук / пресс-служба канала Украина
Как известно, в прошлую субботу в гипершоу «МАСКА» рассекретили трогательное Совеня, в костюме которого скрывался лидер популярной рок-группы «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» Сергей Танчинец. Образ героя был очень неординарным, ведь Совеня все время сидело в огромном дупле. Но оказывается, самому музыканту было комфортно выступать в этой маске, к тому же по хронотипу он – Сова.

Конечно, сцену, зрителей и детективов я почти не видел, но думаю, что не один такой. Мне всегда комфортнее находиться в мини-помещении и обычном виде, чем в вычурном костюме отыгрывать изысканные па на сцене. А тут себе стал, пальцами работаешь, головой машешь – и все отлично! – поделился впечатлениями от участия в масштабном шоу Сергей Танчинец.

Смотрите новый выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» в эту субботу, 20 ноября, в 21:00 на канале «Украина»!

Напомним, 

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