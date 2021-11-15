МастерШеф 11 сезон 13 выпуск: кто покинул шоу 15.11.2021

15 ноября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 13 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-11. Кто покинул шоу в 13 выпуске 11 сезона МастерШеф от 15.11.2021 – читайте на сайте TV.UA.

Лучшие кулинары-аматоры 11-го сезона шоу МастерШеф-11 продолжают бороться за звание победителя. В начале первого испытания участники выбрали капитанов. Ими стали Женя, Влад и Яна. В этот раз лидеры не набирали сами команды. Им нужно было придумать меню из трех блюд, разработать концепцию и влюбить в нее других участников, чтобы они захотели присоединиться к капитану. Любителям пришлось балансировать между скоростью и качеством приготовления блюд.

По условиям первого конкурса, как только одна из команд закончила свои блюда, судьи останавливали процесс приготовления для других. Но если Эктор не принимал хотя бы одно блюдо первой команды, все ее участники поднимались на этом этапе на балкон, а конкуренты могли продолжить испытание. Если же блюдо команды было достойным похвалы, она получала денежное вознаграждение, а блюда соперников оставались неоценёнными, ведь судьи их даже не пробовали. Деньги капитан распределял между своими участниками. Кто заработал меньше, тому доставался черный фартук.

МастерШеф-11: кто покинул шоу в 13 выпуске от 15.11.2021 / пресс-служба канала СТБ

Всего было три этапа испытания. На каждом участники могли сменить капитана, если тот их не устраивал. Меньше всего денег заработали Яна Лескова, Максим Самчук, Светлана Ткаченко и Богдан Шинкарев. Именно поэтому они получили черные фартуки на первом конкурсе.

[read_also article_id="5821899" /]] На втором испытании участники жеребьевкой определяли, куда попадут: в рай к Владимиру Ярославскому или в ад к Эктору Хименесу-Браво. Капитанами команд стали: ад (красная) - Евгений Лобанов, рай (белая) - Серафим Дерега. Перед аматорами стояло задание за 2 часа приготовить обед из трех авторских блюд, звездами которых должны стать продукты, присущие соответственно раю и аду. По решению судей, победу во втором конкурсе одержала белая команда. А Александр Кривец, Даша Евтух и Марина Файницкая получили черные фартуки.

МастерШеф-11: кто покинул шоу в 13 выпуске от 15.11.2021 / пресс-служба канала СТБ

На конкурсе черных в 13 выпуске соревновались: Яна Лескова, Максим Самчук, Светлана Ткаченко, Богдан Шинкарев, Александр Кривец, Даша Евтух и Марина Файницкая. Судьи дали каждому участнику возможность выбрать ключевой продукт для блюд и написать его на листике бумаги. Затем все листики собрали в черную коробку, и аматоры поочередно вслепую тянули из нее названия ингредиентов и готовили блюда именно из них. Хуже всего с конкурсом черных справилась Даша Евтух, поэтому именно она покинула проект в 13 выпуске.

Даша Евтух / пресс-служба канала СТБ

Напомним,