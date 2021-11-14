Адель впервые рассказала о проблемах со здоровьем из-за развода

Два года назад жизнь Адель полностью изменилась.

Тогда после семи лет брака Адель решилась расстаться со своим супругом – бизнесменом, главой фонда Drop4Drop Саймоном Конекки. Это событие стало для 33-летней певицы сильным ударом, ведь впереди ее ждал долгий и болезненный бракоразводный процесс.

В своем недавнем интервью журналу «Rolling Stone» Адель рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми ей пришлось столкнуться после развода.

Певица Адель / instagram.com/adele

Звезда призналась, что она не смогла справиться со своим психологическим состоянием, поэтому в течение нескольких недель находилась в жуткой депрессии.

В тот момент Адель с Конекки делили опеку над своим 2-летним сыном Анджело. Из-за этого певица практически не вставала с постели и много ночей проводила в одиночестве наедине со своими переживаниями.

По этой причине у нее развилась тревожность. Но артистке удалось взять себя в руки. Выйти из депрессии Адель удалось с помощью путешествий, отказа от алкоголя и глютена, а также занятий спортом.

Я подумала, что, если я смогу таким образом преобразовать свою силу и свое тело, то смогу сделать это со своими эмоциями, своим мозгом и своим внутренним состоянием, - рассказывает знаменитость.

Певица Адель / instagram.com/adele

Напомним,