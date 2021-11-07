Адель выходит замуж за спортивного агента?

7 ноября 2021 11:40 Туренко Андрей
Адель выходит замуж за спортивного агента?
Певица Адель
instagram.com/adele

В начале 2021 года в жизни Адель начался новый этап.

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В центре всеобщего внимания Адель удалось оказаться из-за перемен на личном фронте. Спустя 7 лет совместной жизни певица развелась с Саймоном Конекки.

Но долго в одиночестве Адель не находилась. Оправиться от развода и заполнить пустоту в сердце артистке помог 39-летний спортивный агент Рич Пол. 

Изначально 33-летняя певица отрицала роман с Ричем, но в сентябре она все-таки сдала свои позиции, признавшись, что безумно счастлива. И, похоже, что отношения Адель и Ричи развиваются очень стремительно. 

Адель и Рич Пол / instagram.com/adele

Поклонники уверены, что спортивный агент уже успел сделать любимой предложение. На такие предположения публику натолкнули свежие фотографии Адель.

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На кадрах, которые появились на портале Daily Mail, Адель выходила из студии в западном Лондоне, где сейчас она готовится к своему новому шоу. На безымянном пальце виднелось кольцо, которое очень похоже на помолвочное. 

Поклонники уверены, что о переменах в личной жизни Адель обязательно сообщит во время своего грядущего шоу. Сама певица пока предпочитает хранить молчание.

Напомним, 

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