Адель выходит замуж за спортивного агента?
В начале 2021 года в жизни Адель начался новый этап.
Но долго в одиночестве Адель не находилась. Оправиться от развода и заполнить пустоту в сердце артистке помог 39-летний спортивный агент Рич Пол.
Изначально 33-летняя певица отрицала роман с Ричем, но в сентябре она все-таки сдала свои позиции, признавшись, что безумно счастлива. И, похоже, что отношения Адель и Ричи развиваются очень стремительно.
Поклонники уверены, что спортивный агент уже успел сделать любимой предложение. На такие предположения публику натолкнули свежие фотографии Адель.
Поклонники уверены, что о переменах в личной жизни Адель обязательно сообщит во время своего грядущего шоу. Сама певица пока предпочитает хранить молчание.
Напомним,