Адель выходит замуж за спортивного агента?

В начале 2021 года в жизни Адель начался новый этап.

В центре всеобщего внимания Адель удалось оказаться из-за перемен на личном фронте. Спустя 7 лет совместной жизни певица развелась с Саймоном Конекки.

Но долго в одиночестве Адель не находилась. Оправиться от развода и заполнить пустоту в сердце артистке помог 39-летний спортивный агент Рич Пол.

Изначально 33-летняя певица отрицала роман с Ричем, но в сентябре она все-таки сдала свои позиции, признавшись, что безумно счастлива. И, похоже, что отношения Адель и Ричи развиваются очень стремительно.

Адель и Рич Пол / instagram.com/adele

Поклонники уверены, что спортивный агент уже успел сделать любимой предложение. На такие предположения публику натолкнули свежие фотографии Адель.

На кадрах, которые появились на портале Daily Mail, Адель выходила из студии в западном Лондоне, где сейчас она готовится к своему новому шоу. На безымянном пальце виднелось кольцо, которое очень похоже на помолвочное.

Поклонники уверены, что о переменах в личной жизни Адель обязательно сообщит во время своего грядущего шоу. Сама певица пока предпочитает хранить молчание.

Напомним,