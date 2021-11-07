Остап Ступка впервые откровенно рассказал о браке с младшей на 20 лет женой

Актер Остап Ступка еще тот ловелас в украинском шоу-бизнесе.

За плечами Остапа Ступки три брака. Первой избранницей Народного артиста Украины стала его однокурсница Татьяна. В браке с этой женщиной у них родился сын Дмитрий , который пошел по стопам отца и сейчас достигает успехов на актерском поприще.

Остап Ступка с сыном Дмитрием / facebook.com/profile.php?id=100009371208142

Второй женой актера стала модельер-конструктор Ирина. Этот брак просуществовал 15 лет. За это время у супругов родились дочь Устинья и сын Богдан.

Весной 2015 года в личной жизни Ступки снова произошли перемены. Актер женился в третий раз. Его избранницей стала Дарья, студентка театрального института, которая моложе его на 20 лет.

Тогда об этом браке активно писали СМИ. Более того, против этих отношений были и родители Дарьи. Они очень рассердились на дочь и даже не хотели ее видеть.

Сам Ступка предпочитает не говорить на тему личной жизни. Однако в интервью программе «Позаочі» 54-летний артист все-таки сделал несколько откровений.

В частности он рассказал о том, обращал ли тогда внимание на выпады со стороны публики и СМИ.

Мне очень понравился один заголовок в газете, мы смеялись: «Седина в бороду, студентка - в дом». Это лучший заголовок, который тогда был, потому что остальные мы не читали и не реагировали, это не стоит времени. Обсуждать всегда будут, но караван должен идти вперед, - сказал Ступка.

Остап Ступка с женой / facebook.com/profile.php?id=100009371208142

Но при этом Остап признался, что был убежден, что женится один раз и на всю жизнь. Но судьба распорядилась по-своему.

Дарья - мой ангел-хранитель. Она очень любит кино, она хочет им заниматься, ее интересует продюсирование, режиссура. Ее очень интересует эта сфера. Я только за. Я не из тех, кто говорит: «О, сиди дома, ничего не делай, только занимайся домашними делами». Я не Карабас-Барабас. У нас достаточно демократические отношения, - поделился Остап.

Напомним,