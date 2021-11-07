Остап Ступка впервые откровенно рассказал о браке с младшей на 20 лет женой
Актер Остап Ступка еще тот ловелас в украинском шоу-бизнесе.
Второй женой актера стала модельер-конструктор Ирина. Этот брак просуществовал 15 лет. За это время у супругов родились дочь Устинья и сын Богдан.
Весной 2015 года в личной жизни Ступки снова произошли перемены. Актер женился в третий раз. Его избранницей стала Дарья, студентка театрального института, которая моложе его на 20 лет.
Тогда об этом браке активно писали СМИ. Более того, против этих отношений были и родители Дарьи. Они очень рассердились на дочь и даже не хотели ее видеть.
В частности он рассказал о том, обращал ли тогда внимание на выпады со стороны публики и СМИ.
Мне очень понравился один заголовок в газете, мы смеялись: «Седина в бороду, студентка - в дом». Это лучший заголовок, который тогда был, потому что остальные мы не читали и не реагировали, это не стоит времени. Обсуждать всегда будут, но караван должен идти вперед, - сказал Ступка.
Дарья - мой ангел-хранитель. Она очень любит кино, она хочет им заниматься, ее интересует продюсирование, режиссура. Ее очень интересует эта сфера. Я только за. Я не из тех, кто говорит: «О, сиди дома, ничего не делай, только занимайся домашними делами». Я не Карабас-Барабас. У нас достаточно демократические отношения, - поделился Остап.
Напомним,