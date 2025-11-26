Остап Ступка пригадав стосунки з Богданом Ступкою – легендарним українським актором

Виконавець головної ролі в серіалі «Сім’я по неділях» Остап Ступка розповів про свого батька.

Вони як дві краплі води схожі один на одного, обидва блискучі актори та мають звання народного артиста. Щоправда творчість одного ми можемо спостерігати на сцені театру та екранах ТБ зараз, а інший тішив своїми роботами багато років тому.

Мова про династію Ступок! Остап, який зіграв у серіалі Нового каналу «Сім’я по неділях», відверто розповів про стосунки з батьком Богданом Сільвестровичем.

У мого батька бували різкі зміни настрою. Під це потрібно було підлаштовуватись. Усі серйозні питання я вирішував через маму: вона знала, коли, як і де буде краще поговорити з татом, – розповідає Остап. – Він добра людина. Але в ситуаціях, коли потрібно щось швидко вирішити, та ще й настрій відповідний, то він нормально так міг дати відкоша. Але ніколи не бив.

Остап Ступка та Богдан Ступка / Пресслужба Нового каналу

Остап Ступка не приховує, що сумує за батьком.

Коли батько пішов, я казав, що ми не встигли з ним договорити. Хоча, думаю, що це сказав би кожен, у кого рано пішла рідна людина, – ділиться актор. – Ми спілкувались, але ніби постійно існувала якась недосказаність. Він не був багатослівним до мене. Якщо після вистави йому все подобалося, міг підійти і просто сказати: «Молодець». Не було монологів чи похвали. Але тато точно міг перший обійняти, інколи сказати: «Я тебе люблю». Зізнаюсь, я досі часто із ним розмовляю. Востаннє, здається, радився з якогось приводу. Відчуваю, що бувають моменти, коли він намагається допомогти. Я не знаю, як це відбувається! Та певні ситуації йдуть в одному руслі, а потім змінюються на те, що ти сподівався.

