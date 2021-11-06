Андрей Хлывнюк разводится с женой спустя 11 лет брака
В украинском шоу-бизнесе на одну супружескую пару стало меньше.
Слухи о проблемах в личной жизни Хлывнюка начали ходить еще в феврале прошлого года. Но сам музыкант не желал комментировать подобные догадки со стороны СМИ.
Тем не менее, на 5 ноября в Шевченковском суде Киева было запланировано заседание, на котором решалась судьба Хлывнюка и его супруги - режиссера, арт-директора Анны Копыловой.
Супруги прожили в браке 11 лет. За это время у них родилось двое детей. Сейчас сыну Андрея и Анны Ивану 20 лет, а дочь Александра в этом году отметила свое 8-летие.