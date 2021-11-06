Андрей Хлывнюк разводится с женой спустя 11 лет брака

6 ноября 2021 13:20 Туренко Андрей
Андрей Хлывнюк разводится с женой спустя 11 лет брака
Певец Андрей Хлывнюк
instagram.com/andriihorolski

В украинском шоу-бизнесе на одну супружескую пару стало меньше.

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Сегодня стало известно, что распадается еще один, считавшийся образцовым, звездный брак. Речь идет о семье лидера группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка.

Слухи о проблемах в личной жизни Хлывнюка начали ходить еще в феврале прошлого года. Но сам музыкант не желал комментировать подобные догадки со стороны СМИ.

Андрей Хлывнюк с бывшей женой Анной / instagram.com/hanna_kopylova

Тем не менее, на 5 ноября в Шевченковском суде Киева было запланировано заседание, на котором решалась судьба Хлывнюка и его супруги - режиссера, арт-директора Анны Копыловой.

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Сама пара на заседание суда не приехала. Оно проходило без их присутствия. Точно известно, что инициатором развода стала Анна. В чем кроется причина такого решения – пока никому не известно. 

Супруги прожили в браке 11 лет. За это время у них родилось двое детей. Сейчас сыну Андрея и Анны Ивану 20 лет, а дочь Александра в этом году отметила свое 8-летие.

Дочь и сын Андрея Хлывнюка / instagram.com/hanna_kopylova
Напомним, 

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