Хайди Клум ошеломила Сеть снимком без нижнего белья – фото
Супермодель Хайди Клум в очередной раз доказала, что она не стесняется позировать нагишом.
При этом немецкая модель очень часто позирует полуобнаженной и делится этими откровенными фотографиями с подписчиками на своей странице в Инстаграм.
Вот и на днях Клум не стала изменять себе и ошеломила всех снимком, на котором она позировала, лежа в постели в бюстгальтере, но без трусиков. При этом самое пикантное место звезда прикрыла тарелкой с кусочком десерта.
О, боже, какой вкусный пирог! - подписала фоторафию модель.
При этом Хайди явно понимала, что подобная фотография может вызвать небывалый резонанс, поэтому сразу же отключила под ней комментарии.
Напомним,