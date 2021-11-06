Хайди Клум ошеломила Сеть снимком без нижнего белья – фото

6 ноября 2021 01:45 Туренко Андрей
Хайди Клум ошеломила Сеть снимком без нижнего белья – фото
Супермодель Хайди Клум
instagram.com/heidiklum

Супермодель Хайди Клум в очередной раз доказала, что она не стесняется позировать нагишом.

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Хайди Клум является одной самых ярких супермоделей во всем мире. В свои 48 лет звезда восхищает публику своими безупречными формами, которые она регулярно демонстрирует на снимках.

При этом немецкая модель очень часто позирует полуобнаженной и делится этими откровенными фотографиями с подписчиками на своей странице в Инстаграм. 

Вот и на днях Клум не стала изменять себе и ошеломила всех снимком, на котором она позировала, лежа в постели в бюстгальтере, но без трусиков. При этом самое пикантное место звезда прикрыла тарелкой с кусочком десерта.

Супермодель Хайди Клум / instagram.com/heidiklum
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Автором этого снимка традиционно мог стать ее супруг – музыкант Том Каулитц.

О, боже, какой вкусный пирог! - подписала фоторафию модель.

При этом Хайди явно понимала, что подобная фотография может вызвать небывалый резонанс, поэтому сразу же отключила под ней комментарии. 

Напомним,

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