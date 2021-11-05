Даша Малахова сообщила о смерти отца
В конце октября Даша Малахова сообщила о серьезных проблемах в семье.
Виталию Ефимовичу удалось уберечь себя от коронавируса, но о себе дала знать старая ядовитая боевая рана… начался сепсис. Все это время мужчина находился в тяжелом, но стабильном состоянии.
Врачи делали все возможное, чтобы спасти отца Малаховой. Мужчине должны были имплантировать искусственную почку. Сама Даша также надеялась, что ее самый родной человек сможет победить любой яд.
19.07.1954 ~ 04.11.2021. Лети, родной мой, - написала Малахова.
Напомним,