Даша Малахова сообщила о смерти отца

В конце октября Даша Малахова сообщила о серьезных проблемах в семье.

Дело касалось отца Даши Малаховой . Тогда народный артист Украины и художественный руководитель Киевского академического драматического театра на Подоле Виталий Малахов был экстренно госпитализирован в больницу.

Виталию Ефимовичу удалось уберечь себя от коронавируса, но о себе дала знать старая ядовитая боевая рана… начался сепсис. Все это время мужчина находился в тяжелом, но стабильном состоянии.

Врачи делали все возможное, чтобы спасти отца Малаховой. Мужчине должны были имплантировать искусственную почку. Сама Даша также надеялась, что ее самый родной человек сможет победить любой яд.

Отец Даши Малаховой - Виталий Малахов / facebook.com/dasha.malakhova

Но чуда, к сожалению, не случилось. Вечером 4 ноября Даша сообщила прискорбную новость - Виталий Ефимович покинул этот мир. Режиссер скончался на 68-м году жизни.

19.07.1954 ~ 04.11.2021. Лети, родной мой, - написала Малахова.

Напомним,