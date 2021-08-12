Даша Малахова с "Железным Шерифом" Дмитрием Стрижовым обсудили, как защитить себя и свое имущество

Даша Малахова с "Железным Шерифом" Дмитрием Стрижовым обсудили, как защитить себя и свое имущество

Даша Малахова с "Железным Шерифом" Дмитрием Стрижовым обсудили важные вопросы.

Украинская актриса Даша Малахова и руководитель охранного холдинга "Шериф" Дмитрий Стрижов запустили серию прямых эфиров в Facebook, посвященных безопасности. Во время первой беседы они обсудили, как обезопасить себя и своё имущество.

Даша Малахова, известная украинская телеведущая и актриса театра и кино, и основатель и генеральный директор охранного холдинга “Шериф” Дмитрий Стрижов — друзья и бывшие однокурсники по Аспен Институт Киев. Они запустили в Facebook серию прямых эфиров, посвященных безопасности и тому, как рядовой украинец может себя защитить.

Во время первого эфира Даша Малахова и Дмитрий Стрижов обсудили наибольшие риски и самые эффективные методы защиты себя дома и за его пределами. Ключевые тезисы беседы мы изложили в материале, а с полным интервью вы можете ознакомиться по ссылке.

Как преступники выбирают жертву?

Дмитрий Стрижов озвучил интересный факт, извлечённый из общения с рецидивистами: только 5-10% "профессиональных преступников" выбирают будущую жертву по наводке. 90% людей становятся жертвами нападений и ограблений по воле случая. Главный триггер в этой ситуации — человек один, и идёт по плохо освещенной дороге.

В любом виде преступлений — квартирных кражах, грабежах, автоугоне — "спусковым крючком" становится общее безалаберное отношение к собственной безопасности. Например, когда человек снимает большую сумму в банке и оставляет деньги в машине, или достает их в плохо освещенном переулке.

Сознательное отношение к собственной безопасности и минимальная профилактика помогают не стать жертвой.

Как уберечь себя за пределами дома?

Бытовые конфликты и хулиганство (часто под влиянием алкоголя) — едва ли не самая частая причина травматизма, которого можно было бы избежать. Ежемесячно в Киеве фиксируется примерно 220-250 случаев нанесения тяжёлых телесных повреждений, 30% — с летальным исходом. Подобной "бытовухи" лучше избегать и не встревать в конфликты, независимо от их причин. Глубокий вдох и выдох помогут избежать и конфликта, и неприятных последствий.

Второй совет — минимизировать ходьбу в ночное время. Если же этого не избежать, стоит быть максимально внимательными и осмотрительными, держать дистанцию с другими прохожими. В идеале — просить родных и близких встречать вас. Если такой возможности нет, по дороге домой можно "висеть" на телефоне с человеком, который при необходимости вызовет к вам полицию или экипаж охраны.

Не лишним будет иметь газовый баллончик в кармане. Им невозможно убить, но вполне реально остановить агрессию, направленную против вас. Эта рекомендация полезна и для женщин, и для мужчин. Даже бойцы охранных компаний, помимо огнестрела, вооружены газовым баллончиком.

И, конечно же, если на вас напали или вы заметили преследователя — зовите на помощь: кричите, вызывайте полицию, своего охранного оператора, пользуйтесь тревожной кнопкой.

Базовые меры безопасности на порядок снижают риски.

Как обезопасить себя и свой дом?

Одна из самых больших уязвимостей в безопасности — это человек, и грабители это прекрасно понимают, разрабатывая различные методы выманивания. Заставив человека добровольно открыть дверь, они проникают в помещение.

Если, например, вы находитесь дома и пропал свет — это может быть одна из уловок. Поэтому прежде чем открыть дверь, обязательно позвоните близкому человеку, опишите ему ситуацию и будьте на связи — чтобы он мог отреагировать и вызвать помощь, если с вами что-то случится.

У современных охранных сигнализаций типа Ajax есть специальная тревожная кнопка на брелке и в мобильном телефоне. С ней можно вызвать группу подкрепления, которая разберётся с той или иной ситуацией за вас.

Ещё одна крутая функция таких сигнализаций — наличие "рубежей охраны". Вы можете поставить окна и двери на ночь под сигнализацию, тем самым обезопасив себя и свой сон, когда вы наиболее беззащитны.

Современные охранные системы — это не только про грабежи, но и про другие угрозы для дома, например, утечку воды и пожары. Если сработает пожарный датчик, даже в отсутствие владельца приедет команда, которая разберется с проблемой.

Тревожная кнопка помогает элиминировать различные риски, в том числе домашнее насилие, угрозы со стороны соседей. Тем самым её наличие выполняет сразу три дополнительные функции помимо собственно защиты:

Спокойствие. Закрыв потребность в безопасности, человек получает здоровый сон и уверенность в завтрашнем дне. Люди в курсе, что вы защищены. Это снижает риск грабежей и бытовых конфликтов. Решение конфликтов передается третьей стороне, уполномоченной решать вопросы различными методами, в том числе силой при потребности.

Сколько стоит безопасность?

Услуги охранной компании стоят около 500 грн в месяц. Ежедневная покупка кофе или круассана на завтрак обходится куда дороже. Но при этом, заключая договор с охранной компанией, человек приобретает не скоропортящийся продукт, а собственную безопасность и спокойствие.

Вскоре для украинцев также станет доступен "охранный Uber”: этой осенью на рынок выйдет мобильное приложение Sheriff SOS, не требующее дополнительной подписки. Оно позволит вызывать группу охраны на любую точку по GPS-маячку или точному адресу, чтобы решить проблему, защититься или избежать назревающего конфликта. Установка приложения будет бесплатной, а оплата услуг охранной компании будет проводиться лишь по факту вызова экипажа.

актриса Даша Малахова із "Залізним Шерифом" Дмитром Стрижовим обговорили, як захистити себе і своє майно

Українська актриса Даша Малахова і керівник холдингу охоронних підприємств "Шериф" Дмитро Стрижов запустили серію прямих ефірів у Facebook, присвячених безпеці. Під час першої бесіди вони обговорили, як убезпечити себе і своє майно.

Даша Малахова, відома українська телеведуча й актриса театру і кіно та засновник й генеральний директор охоронного холдингу "Шериф" Дмитро Стрижов – друзі та колишні однокурсники по Аспен Інститут Київ. Вони запустили в Facebook серію прямих ефірів, присвячених безпеці й тому, як пересічний українець може себе захистити.

Під час першого ефіру Даша Малахова та Дмитро Стрижов обговорили найбільші ризики та найефективніші методи захисту себе вдома і за його межами. Ключові тези бесіди ми виклали в матеріалі, а з повним інтерв'ю ви можете ознайомитися y Facebook.

Як злочинці обирають жертву?

Дмитро Стрижов озвучив цікавий факт, витягнутий зі спілкування з рецидивістами: тільки 5-10% "професійних злочинців" вибирають майбутню жертву за наводкою. 90% людей стають жертвами нападів і пограбувань за волі випадку. Головний тригер в цій ситуації – людина одна і йде по погано освітленій дорозі.

У будь-якому з видів злочинів – квартирних крадіжках, грабежах, викраденнях – "спусковим гачком" стає загальне безладне відношення до власної безпеки. Наприклад, коли людина знімає велику суму в банку і залишає гроші в машині, або дістає їх в погано освітленому провулку.

Свідоме ставлення до власної безпеки й мінімальна профілактика допомагають не стати жертвою.

Як уберегти себе за межами дому?

Побутові конфлікти і хуліганство (часто під впливом алкоголю) – чи не найчастіша причина травматизму, якого можна уникнути. Щомісяця в Києві фіксується приблизно 220-250 випадків нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 30% – з них летальні. Подібної печальної побутової статистики можна і потрібно уникати, не встряваючи у конфлікти, незалежно від їх причин. Глибокий вдих і видих допоможуть уникнути й конфлікту, й неприємних наслідків.

Друга порада – мінімізувати прогулянки в нічний час. Якщо ж цього не уникнути, варто бути максимально уважними та обачними, тримати дистанцію з іншими перехожими. В ідеалі – просити рідних і близьких зустрічати вас. Якщо такої можливості немає, по дорозі додому можна "висіти" на телефоні з людиною, яка при необхідності моєже викликати до вас поліцію або екіпаж охорони.

Не зайвим буде мати газовий балончик в кишені. Їм неможливо вбити, але цілком реально зупинити агресію, спрямовану проти вас. Ця рекомендація корисна і для жінок, і для чоловіків. Навіть бійці охоронних компаній, крім вогнепальної зброї, озброєні газовим балончиком.

І, звичайно ж, якщо на вас напали або ви помітили переслідувача – кличте на допомогу: кричіть, викликайте поліцію, свого охоронного оператора, користуйтеся тривожною кнопкою.

Базові заходи безпеки на порядок знижують ризики.

Як убезпечити себе і свою домівку?

Найбільш вразлива перепона в безпеці – людина, і грабіжники це прекрасно розуміють, розробляючи різні методи виманювання. Змусивши людину добровільно відкрити двері, вони проникають в приміщення.

Якщо, наприклад, ви знаходитесь вдома і зникає світло – це можуть бути хитрощів грабіжників. Тому, перш ніж відкрити двері, обов'язково зателефонуйте близькій людині, опишіть йому ситуацію і будьте на зв'язку – щоб вона могла відреагувати і викликати допомогу, якщо з вами щось трапиться.

У сучасних охоронних сигналізаціях, типу Ajax, є спеціальна тривожна кнопка на брелоку і в смартфоні. Нею можна викликати групу підкріплення, яка розбереться з тією чи іншою ситуацією за вас.

Іще одна крута функція таких сигналізацій – наявність "рубежів охорони". Ви можете поставити вікна і двері на ніч під сигналізацію, тим самим убезпечивши себе і свій сон, коли ви найбільш беззахисні.

Сучасні охоронні системи – це не тільки про грабежі, а й про інші загрози для будинку, наприклад, витік води та пожежі. Якщо спрацює пожежний датчик, навіть під час відсутності власника приїде команда, яка розбереться з проблемою.

Тривожна кнопка допомагає елімінувати різні ризики, в тому числі домашнє насильство, погрози з боку сусідів. Тим самим її наявність виконує відразу три додаткові функції, окрім, власне самого захисту:

1. Спокій. Закривши потребу в безпеці, людина отримує здоровий сон та впевненість у завтрашньому дні.

2. Люди в курсі, що ви захищені. Це знижує ризик грабежів й побутових конфліктів.

3. Рішення конфліктів передається третій стороні, уповноваженій розв'язувати питання різними методами, в тому числі силою, при потребі.

Скільки коштує безпека?

Послуги охоронної компанії коштують близько 500 грн на місяць. Щоденна покупка кави або круасана на сніданок обходиться значно дорожче. Але при цьому, укладаючи договір з охоронною компанією, людина набуває не швидкопсувний продукт, а власну безпеку і спокій.

Незабаром для українців також стане доступний "охоронний Uber": восени на ринок вийде мобільний додаток Sheriff SOS, що не вимагає додаткової підписки. Він дозволить викликати групу охорони на будь-яку точку по GPS-маячку або точною адресою, щоб розв'язати проблему, захиститися або уникнути конфлікту, що назріває. Програма буде безплатною, а оплата послуг охоронної компанії буде проводитися лише за фактом виклику екіпажу.