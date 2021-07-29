Даша Малахова взяла интервью у «Железного Шерифа» Дмитрия Стрижова

Известная актриса Даша Малахова и генеральный директор охранного холдинга "Шериф" Дмитрий Стрижов провели прямой эфир в Facebook, собеседники обсуждали вопросы личной безопасности женщин, а также безопасности детей

Даша Малахова – популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино и Дмитрий Стрижов – основатель и генеральный директор крупнейшей в Украине охранной компании «Шериф» учились вмести в Аспен Институт Киев. Однокурсники решили провести прямой эфир в Facebook, чтобы разобраться в вопросах личной безопасности в летнее время.

Дашу Малахову, как и большинство матерей беспокоит безопасность детей на каникулах и личная безопасность при прогулках в темное время суток, Дмитрий Стрижов же в вопросах жизни без тревог, чуть ли не первый эксперт в Украине. Наша редакция выбрала 5 ключевых тезисов из беседы, а полное интервью можно посмотреть по ссылке в Facebook.

Как обрести чувство спокойствия и защищенности у себя дома?

Принято считать, что охрана жилья или бизнеса нужна только олигархам, ведь у рядового гражданина дома якобы нет ничего ценного. Но на самом деле жители хрущёвок и пенсионеры становятся жертвами злоумышленников гораздо чаще — ведь они хуже защищены, и грабителям куда легче добраться до их имущества.

Ошибочно считать, что если ограбления случаются редко, то с вами этого никогда не произойдет. Ведь когда вы постоянно находитесь в зоне риска, статистика накапливается и вероятность ограбления растет.

Простейший способ снизить её — выстраивание "рубежей защиты", каждый из которых будет немного снижать риск. Это шлагбаум или ворота при въезде в ЖК, домофон на подъезде, наличие консьержа, этажность, лифт, работающий по магнитной карте, наличие дополнительной двери между лифтом и вашей квартирой, качество двери и замка и т.д.

Для живущих за городом и владельцев ферм неплохим решением может стать охранная сигнализация, которая при нарушении периметра включает свет, сирену и фотографирует нарушителя. В этом случае полезно дружить с соседями, объединяться и взаимно настраивать тревожные уведомления, чтобы при отсутствии одного другой мог обнаружить злоумышленника и вызвать подмогу в лице полиции или экипажа охранной компании.

Действенным инструментом может стать подписка охранной компании. Такое удовольствие стоит всего 500 грн в месяц, но эти деньги быстро окупятся вашим спокойствием и чувством безопасности.

Действительно ли комфорт начинается с безопасности?

Для защиты недвижимого имущества стоит заключить договор с охранным оператором, который гарантирует прибытие экипажа на место происшествия в кратчайшие сроки.

"Радиус действия" такого экипажа — около 6 км, и для полного покрытия Киева охранной компании нужно не менее 50 экипажей, которые гарантировано прибудут на место в течение 5 минут. Такого количества нет ни у кого, и всего два оператора располагают более 30 экипажами.

Поэтому обязательно узнавайте о расположении ближайшего к вам экипажа. Если его скрывают, оправдываясь "секретностью" информации — это тревожный звоночек и причина задуматься о заключении контракта с другим оператором.

Третье, на что стоит обратить внимание — кто именно приедет на вызов. Подготовленные бойцы — это хорошо. Но на порядок лучше, если приедут люди, умеющие в первую очередь не бить морды, а реально решать проблемы. В курс подготовки бойцов в "Шерифе" обязательно входят элементарные навыки психологии, которые нередко помогают избежать конфликтных ситуаций и нанесения увечий.

Все происшествия фиксируются на видеорегистраторы и разбираются внутри команды: почему возник конфликт, в чём была ошибка, как можно было его избежать. Обратную связь получают все экипажи, и могут в дальнейшем применять ее на практике.

Как гарантировать безопасность детей и подростков?

Что касается детей, значительная часть преступлений относительно них касается сексуального насилия. Поэтому первое, что должен сделать родитель для безопасности своего ребенка — рассказать ему о его интимных зонах и то, что никто не должен их трогать. Если ребенок занимается индивидуально с тренером, репетитором, учителем музыки, обязательно интересуйтесь, как прошло занятие.

Если ребенок ходит по улице без сопровождения, научите его правилу "идти против движения" — чтобы его не могли преследовать на машине. Объясните, что в случае чего он не должен бояться кричать и звать на помощь.

С подростками сложнее. Именно 13-18 лет — это период, когда совершаются самые глупые ошибки, и из-за дурной компании подросток может пустить всю жизнь под откос. В этот период как никогда важны два фактора: действительно доверительные отношения с родителями, выстроенные на крепком фундаменте, и наличие серьезного ментора-наставника, который сможет взять на себя часть родительских функций и помочь подростку обрести новое увлечение в виде спорта, музыки, науки или чего-либо ещё.

Сравнительно новая тенденция — GPS-трекеры с геопозицией, позволяющие сообщить об опасности или оповещающие родителя о том, что ребенок находится за пределами "безопасной зоны". Стоимость такого трекера около 5000 грн., а при подключении к Шерифу возможен выезд экипажа за ребенком.

Как женщине обезопасить себя?

В Киеве ежемесячно фиксируется 230 тяжёлых нанесений увечий. Чаще всего все начинается с провокаций на улице, особенно от "тел" в нетрезвом состоянии. Совет номер 1, как для женщин, так и для мужчин — сохранять спокойствие, не влазить в конфликты, просто выдохнуть и пойти дальше.

В вечернее время лучше ограничьте перемещение, не ходите сами, просите близких встретить вас на остановке. На 2-3 человек не нападают.

Если вас преследуют — зайдите в магазин, аптеку и вызывайте охрану по телефону. Чтобы решить этот вопрос, используя современные технологии «Шериф» разработал мобильное приложение, которое позволит одним свайпом вызвать охрану, которая найдет вас по геолокации. Сейчас приложение Sheriff SOS проходит тестирование и ближайшее время будет в бесплатном доступе для каждого, у кого смартфон поддерживает Android или iOS.

Будьте крайне осторожными с закрытыми пространствами вроде лифтов и подъездов. В идеале перестраховаться и держать наготове газовый баллончик, чтобы защитить себя в случае необходимости.

Как вызвать охрану через мобильное приложение?

Приложение Sheriff SOS — это, по сути, охранный Uber, который позволяет вызвать экипаж охраны на точку геолокации или указанный адрес. Это инструмент, который поможет позаботиться о своей безопасности и безопасности своих близких.

Экипаж может забрать вас из опасной зоны и сопроводить до дома, помочь эвакуироваться с места конфликта или защитить от преследователя, тем самым не решив, а предотвратив проблему в самом ее зародыше.

Скачивание приложения бесплатное, оплата производится только при вызове экипажа.

Уже этим летом приложение Sheriff SOS станет доступно для киевлян, а с сентября-октября — и для всей Украины.

Даша Малахова взяла інтерв'ю у «Залізного Шерифа» Дмитра Стрижова.

Говорили про безпеку дітей та жінок

Відома актриса театру і кіно Даша Малахова та генеральний директор охоронного холдингу "Шериф" Дмитро Стрижов провели прямий ефір у Facebook, співрозмовники обговорювали питання особистої безпеки жінок, а також безпеки дітей і підлітків та багато іншого.

Даша Малахова – популярна українська телеведуча, актриса театру і кіно та Дмитро Стрижов – засновник і генеральний директор найбільшої в Україні охоронної компанії «Шериф» вчилися разом в Аспен Інститут Київ. Однокурсники вирішили провести прямий ефір у Facebook, щоб розібратися в питаннях особистої безпеки влітку.

Дашу Малахову, як і більшість матерів турбує безпека дітей на канікулах та особиста безпека при прогулянках в темний час доби, Дмитро Стрижов в питаннях життя без тривог, мало не перший експерт в Україні. Наша редакція вибрала 5 ключових тез із їх бесіди, а повне інтерв'ю можна подивитися за посиланням у Facebook (https://www.facebook.com/D.Strizhov/posts/1853600351479435).

Як знайти почуття спокою і захищеності у себе вдома?

Заведено вважати, що охорона житла або бізнесу потрібна тільки олігархам, адже у пересічного громадянина вдома, нібито, немає нічого цінного. Але насправді жителі хрущовок й пенсіонери стають жертвами зловмисників набагато частіше – адже вони гірше захищені, і грабіжникам куди легше дістатися до їх майна.

Помилково вважати, якщо пограбування трапляються рідко, то з вами цього ніколи не станеться. Адже коли ви постійно перебуваєте в зоні ризику, статистика накопичується і ймовірність пограбування зростає.

Найпростіший спосіб знизити її – вибудовування "рубежів захисту", кожен з яких буде трохи знижувати ризик. Це шлагбаум або ворота при в'їзді в ЖК, домофон на під'їзді, наявність консьєржа, поверховість, ліфт, який працює на магнітній картці, наявність додаткових дверей між ліфтом і вашою квартирою, якість дверей і замка і т.д.

Для людей, що живуть за містом і власників ферм непоганим рішенням може стати охоронна сигналізація, яка при порушенні периметра вмикає світло, сирену і фотографує порушника. У цьому випадку корисно дружити з сусідами, об'єднуватися і взаємно налаштовувати тривожні повідомлення, щоб при відсутності одного – інший міг виявити зловмисника і викликати підмогу поліції або екіпажу охоронної компанії.

Дієвим інструментом можуть стати послуги охоронної компанії. Таке задоволення коштує всього 500 грн на місяць, але ці гроші швидко окупляться вашим спокоєм і почуттям безпеки.

Чи справді комфорт починається з безпеки?

Для захисту нерухомого майна варто укласти договір з охоронним оператором, який гарантує прибуття екіпажу на місце події в найкоротші терміни.

"Радіус дії" такого екіпажу – близько 6 км, і для повного покриття Києва охоронної компанії потрібно не менше 50 екіпажів, які гарантовано прибудуть на місце протягом 5 хвилин. Такої кількості немає ні у кого з операторів, і всього два оператори мають у розпорядженні понад 30 екіпажів.

Тому обов'язково дізнавайтеся про розташування найближчого до вас екіпажу. Якщо його приховують, виправдовуючись "секретністю" інформації – це тривожний дзвіночок і причина задуматися про укладення контракту з іншим оператором.

Третє, на що варто звернути увагу – хто саме приїде на виклик. Підготовлені бійці – це добре. Але краще, якщо приїдуть люди, які вміють, в першу чергу, не бити морди, а реально розв'язувати проблеми. В курс підготовки бійців в "Шериф" обов'язково входять елементарні навички психології, які нерідко допомагають уникнути конфліктних ситуацій і нанесення каліцтв.

Всі події фіксуються на відеореєстратори і розбираються всередині команди: чому виник конфлікт, в чому була помилка, як можна було його уникнути. Зворотний зв'язок отримують всі екіпажі, і можуть надалі застосовувати його на практиці.

Як гарантувати безпеку дітей і підлітків?

Що стосується дітей, значна частина злочинів щодо них стосується сексуального насильства. Тому перше, що повинен зробити батько для безпеки своєї дитини – розповісти їй про інтимні зони й те, що ніхто не повинен їх чіпати. Якщо дитина займається індивідуально з тренером, репетитором, вчителем музики, обов'язково цікавтеся, як пройшло заняття.

Якщо дитина ходить по вулиці без супроводу, навчіть її правилом "йти проти руху" – щоб її не могли переслідувати на машині. Поясніть, що в разі чого вона не повинна боятися кричати й кликати на допомогу.

З підлітками складніше. Саме 13-18 років – це період, коли відбуваються найдурніші помилки, і через погані компанії підліток може пустити все життя під укіс. У цей період, як ніколи, важливі два фактори: дійсно довірчі відносини з батьками, збудовані на міцному фундаменті, і наявність серйозного ментора-наставника, який зможе взяти на себе частину батьківських функцій і допомогти підлітку знайти нове захоплення в виді спорту, музики, науки або чого-небудь іще.

Порівняно нова тенденція – GPS-трекери з геопозіцією, які дають змогу повідомити про небезпеку або оповіщають батьків про те, що дитина знаходиться за межами "безпечної зони". Вартість такого трекера близько 5000 грн, А при підключенні до "Шериф" можливий виїзд екіпажу за дитиною.

Як жінці убезпечити себе?

У Києві щомісяця фіксується нанесення більше 230 тяжких ушкоджень. Найчастіше все починається з провокацій на вулиці, особливо від "тіл" в нетверезому стані. Порада №1, як для жінок, так і для чоловіків – зберігати спокій, уникайте влазити в конфлікти, просто видихнути й піти далі.

Вечірньої пори краще обмежте переміщення, не ходіть самі, просіть близьких зустріти вас на зупинці. На 2-3 людей не нападають.

Якщо вас переслідують, зайдіть в магазин, аптеку і викликайте охорону телефоном. Щоб розв'язати це питання, використовуючи сучасні технології, «Шериф» розробив мобільний додаток, який дозволить одним свайпом викликати охорону, яка знайде вас по геолокації. Зараз додаток Sheriff SOS проходить тестування і найближчим часом буде в безплатному доступі для кожного, у кого смартфон підтримує Android або iOS.

Будьте вкрай обережними з закритими просторами, на кшталт, ліфтів і під'їздів. В ідеалі перестрахуватися і тримати напоготові газовий балончик, щоб захистити себе в разі потреби.

Як викликати охорону через мобільний додаток?

Додаток Sheriff SOS – це, по суті, охоронний Uber, який дозволяє викликати екіпаж охорони на точку геолокації або вказану адресу. Це інструмент, який допоможе подбати про свою безпеку та безпеку своїх близьких.

Екіпаж може забрати вас з небезпечної зони та супроводити до будинку, допомогти евакуюватися з місця конфлікту або захистити від переслідувача, тим самим не вирішивши, а запобігши проблему в самому її зародку.

Завантаження програми безплатне, оплата проводиться тільки за виклику екіпажу.

Вже влітку додаток Sheriff SOS стане доступним для киян, а з вересня-жовтня – і для всієї України.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине