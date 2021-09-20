Подростки в безопасности. Сочетаем здоровую заботу и контрмеры

«Железный Шериф» Дмитрий Стрижов и украинская актриса Даша Малахова в прямых эфирах на Facebook продолжают раскрывать многообразие понятия безопасности и говорить о его важности в разных сферах жизни.

Каждый новый прямой эфир от Даши Малаховой и Дмитрия Стрижова получает положительный отклик и огромный резонанс у подписчиков, что свидетельствует о важности поднятых тем и желании людей узнать о безопасности больше.

Прошлый выпуск был посвящен теме безопасности детей. Эфир просмотрели около 2000 человек, к комментариям подключились мамы, живущие в Турции и Италии, что еще раз подтверждает: безопасность не имеет границ и актуальна на всех континентах. Так как тема детской безопасности достаточно объемна, в пятом эфире Даша и Дмитрий решили более детально раскрыть вопрос безопасности подростков, поговорив о плохих компаниях, родительской заботе и безопасности в школе. Тема весьма актуальна, учитывая начало нового учебного года для детей и постоянную занятость большинства родителей. Основные тезисы и заключения мы собрали в статье ниже, а полный эфир вы можете просмотреть по ссылке.

Плохая компания и родительские контрмеры

Как ни странно, но и Даша, и Дмитрий убеждены, что именно взрослые толкают ребенка к поиску плохой компании. Основная причина, по которой ребенок ищет понимания на стороне – недостаток внимания и понимания внутри семьи. И если для родителей плохая компания детей – это дурные знакомства, то для ребенка – это место, где его наконец-то видят и понимают. Проходит время и такие группировки стают для ребенка авторитетом, там он чувствует себя полноценным и значимым, и, не замечая того, превращается в легкую добычу для манипуляций со стороны различных сект, наркогруппировок и других преступных организаций.

Помочь ребенку не попасть в дурную компанию намного легче, чем вытянуть из нее. Ниже представлены несколько моментов, которые на примере личного общения с собственными детьми подтверждают Дмитрий Стрижов и Даша Малахова.

Взаимопонимание и уважение со стороны родителей. Не унижать ребенка, не осуждать его, а разговаривать с ним, объяснять, слушать почему он так поступил и почему так думает. Уважительное отношение даст ребенку возможность чувствовать себя личностью, которую ценят. В подростковом возрасте всегда хочется привлечь к себе внимание. И если подросток не найдет взаимопонимания в семье – будет искать его на стороне, прибегая к дурным компаниям. В худшем случае ребенок захочет привлечь внимание к себе другими способами. Так Даша Малахова призналась, что сама в подростковом возрасте хотела покончить жизнь самоубийством, чтобы привлечь внимание своих родителей. Такой парадокс: путем ухода из жизни, ребенок может захотеть показать свою ценность для родителей.

Совет от Даши: привлекайте ребенка к совместным бытовым делам. Семья – это первый проект ребенка. Он должен хотеть возвращаться в нее, а не убегать.

Окружение. Даже если вы заняты и не можете окружить ребенка заботой, ваша обязанность знать, с кем ребенок общается, и помочь ему окружить себя нужными людьми. Плавно подталкивайте ребенка туда, где хотите, чтобы он находился, но при этом не забывайте об обратной связи: реакция и мысли ребенка тоже важны, не стоит его насильно ломать. Мягкая подводка к формированию ценностных ориентиров куда убедительнее.

Дмитрий Стрижов признался, что Суворовское военное училище в свое время помогло ему не попасть в плохую компанию. Атмосфера учреждения мотивировала к обучению и личностному развитию. За два года из школьного разбойника Дмитрий превратился в отличника, прочитал всю библиотеку, набрал высший балл по окончанию обучения и смог самостоятельно выбирать ВУЗ, в котором хотел продолжить обучение.

Совет от Дмитрия: окружайте ребенка правильными людьми и сами будьте для него примером в действии.

Отличный способ профилактировать попадание в плохую компанию – показать альтернативу. Любит драться – отправить в секцию по рукопашному бою с возможностью участвовать в соревнованиях. Любит рисовать на стенах – отвести в художественную студию по живописи.

Кодовое слово и незнакомые автомобили

Очень много вопросов от подписчиков приходит на тему незнакомых автомобилей, которые останавливаются на улице, чтобы спросить у ребенка что-то. Особенно сейчас, когда дети самостоятельно ходят в школу и возвращаются. Советы от Дмитрия Стрижова:

1. Не подходить к машине близко, особенно если открылось окно или дверь. Есть риск быть втянутым в машину.

2. Уходить в сторону, противоположную движению машины, а при необходимости быстро убегать. Это затруднит действия водителя: он не сможет быстро поехать назад.

3. Кричать в случае опасности, на крик ребенка окружающие реагируют.

4. Донести ребенку, что для решения своего вопроса взрослый всегда может обратиться к взрослому и ребенок не должен подходить и отвечать.

Второй важный момент, на который обратил внимание Дмитрий в интервью, что сейчас злоумышленники пытаются завладеть имуществом и деньгами семьи через ребенка, звоня ему и представляясь родителем. При этом голос максимально похож на родительский.

Для избежания подобных ситуаций «Железный Шериф» советует договориться с ребенком о кодовом слове: если звонивший не может его назвать, ребенок бросает трубку и звонит напрямую маме, папе или другому родственнику. Кодовое слово может отлично помочь в ситуациях, где нужна помощь, но использовать прямые слова не получается.

Системы безопасности в школе

В эфире Дмитрий и Даша вкратце затронули тему безопасности в школе. Ведь даже находясь в образовательном заведении ребенок должен быть под присмотром взрослых.

Проблемы, с которыми могут столкнуться дети в школе:

1. Присутствие посторонних личностей, не имеющих отношение к обучающему процессу.

2. Неприятные ситуации, как в школе, так и на ее территории: буллинг, разбой, моральное и физическое насилие со стороны сверстников и посторонних.

Поэтому так важно, чтобы школа была под защитой, а ребенок чувствовал себя защищенным. В школе Даши Малаховой установлена система безопасности от компании «Шериф»: с пунктами пропуска, с видеонаблюдением, пожарной сигнализацией и физической охраной.

Дмитрий Стрижов также советует использовать трекеры GPS и тревожную кнопку. Особенно актуальными данные функции могут оказаться тогда, когда ребенок возвращается один из школы домой. В случае опасности это позволит быстро вызвать помощь в виде группы быстрого реагирования или мгновенно позвонить родителям.

Более детально об этом, Дмитрий и Даша решили поговорить в следующем эфире, полностью посвятив его теме безопасности в школе. На примере практических кейсов Дмитрий Стрижов расскажет о том, как обстоят дела с безопасностью в киевских школах. Ждем следующего эфира и новую полезную информацию, которая поможет родителям быть осведомленными в теме безопасности своих детей.

Підлітки у безпеці. Поєднуємо здорове піклування та контрзаходи

«Залізний Шериф» Дмитро Стрижов і українська акторка Даша Малахова в прямих ефірах на Facebook продовжують розкривати різноманіття поняття безпеки та говорити про його важливість в різних сферах життя.

Кожен новий прямий ефір від Даші Малахової та Дмитра Стрижова отримує позитивні відгуки та величезний резонанс у підписників, що свідчить про важливість піднятих тем і бажанні людей дізнаватися про безпеку більше.

Минулий випуск був присвячений темі безпеки дітей. Ефір переглянули близько 2000 осіб, до коментарів приєдналися мами, які живуть в Туреччині та Італії, що ще раз підтверджує: безпека не має кордонів і актуальна на всіх континентах. Через те, що тема дитячої безпеки досить об'ємна, в п'ятому ефірі Даша та Дмитро вирішили детальніше розкрити питання безпеки підлітків, поговоривши про погані компанії, батьківську опіку та безпеку в школі. Тема дуже актуальна, враховуючи початок нового навчального року для дітей та постійну зайнятість більшості батьків. Основні висновки ми зібрали в статті нижче, а повний ефір ви можете переглянути y Facebook.

Погана компанія та батьківські контрзаходи

Як не дивно, але і Даша, і Дмитро переконані, що саме дорослі штовхають дитину до пошуку поганої компанії. Основна причина, по якій дитина шукає розуміння на стороні – брак уваги та порозуміння всередині сім'ї. І якщо для батьків погана компанія дітей – це погані знайомства, то для дитини – це місце, де її нарешті бачать та розуміють. Проходить час і такі угруповання стають для дитини авторитетом, там вона відчуває себе повноцінною та важливою, і водночас стає легкою здобиччю для маніпуляцій з боку різних сект, наркоугруповань та інших злочинних організацій.

Допомогти дитині не потрапити в погану компанію набагато легше, ніж витягнути її з неї. Нижче представлені кілька моментів, які на прикладі особистого спілкування з власними дітьми підтверджують Дмитро Стрижов і Даша Малахова.

Взаєморозуміння та повага від батьків. Не принижувати дитину, не засуджувати її, а розмовляти з нею, пояснювати, слухати чому вона так вчинила і чому так думає. Шанобливе ставлення дасть дитині можливість відчути себе особистістю, яку цінують. У підлітковому віці завжди хочеться привернути до себе увагу. І якщо підліток не знайде порозуміння в родині – буде шукати його на стороні, вдаючись до поганих компаній. У гіршому випадку дитина намагатиметься привернути увагу до себе іншими способами. Так Даша Малахова зізналася, що сама в підлітковому віці хотіла покінчити життя самогубством, щоб привернути увагу своїх батьків. Такий парадокс: шляхом відходу з життя, дитина може захотіти показати власну цінність для батьків.

Порада від Даші: залучайте дитину до спільних побутових справ. Сім'я – це перший проєкт дитини. Вона повинна хотіти повертатися в сім’ю, а не тікати з неї.

Оточення. Навіть якщо ви зайняті й не можете оточити дитину турботою, ваш обов'язок знати, з ким дитина спілкується, та допомогти їй оточити себе потрібними людьми. Плавно підштовхуйте дитину туди, де хочете, щоб вона знаходилася, але при цьому не забувайте про зворотний зв'язок: реакція та думки дитини теж важливі, не варто її насильно ламати. М'яке підведення до формування ціннісних орієнтирів куди переконливіше.

Дмитро Стрижов зізнався, що Суворівське військове училище свого часу допомогло йому уникнути поганої компанії. Атмосфера закладу мотивувала до навчання та особистісного розвитку. За два роки зі шкільного розбійника Дмитро перетворився в відмінника, прочитав всю бібліотеку, набрав вищий бал по закінченню навчання та зміг самостійно обирати ВНЗ, в якому хотів продовжити вчитися.

Порада від Дмитра: оточуйте дитину правильними людьми та самі будьте для дитини прикладом в дії.

Чудовий спосіб профілактики потрапляння в погану компанію – показати альтернативу. Любить битися – відправити в секцію з рукопашного бою з можливістю брати участь в змаганнях. Любить малювати на стінах – відвести в художню студію по живопису.

Кодове слово та незнайомі автомобілі

Дуже багато питань від підписників приходить на тему незнайомих автомобілів, які зупиняються на вулиці, щоб запитати у дитини щось. Особливо зараз, коли діти самостійно ходять в школу та повертаються додому. Поради від Дмитра Стрижова:

1. Не підходити до машини близько, особливо якщо відкрилося вікно або двері. Є ризик бути втягнутим у машину.

2. Йти в сторону, протилежну рухові машини, а при необхідності швидко тікати. Це ускладнить дії водія: він не зможе швидко поїхати назад.

3. Кричати в разі небезпеки: на крик дитини оточення реагує.

4. Донести дитині, що для вирішення свого питання дорослий завжди може звернутися до дорослого, тому дитина не повинна підходити та відповідати.

Другий важливий момент, на який звернув увагу Дмитро в інтерв'ю, що зараз зловмисники намагаються заволодіти майном і грошима сім'ї через дитину, телефонуючи їй та представляючись батьками. При цьому голос максимально схожий на батьківський.

Для уникнення подібних ситуацій «Залізний Шериф» радить домовитися з дитиною про кодове слово: якщо той, хто телефонує, не може його назвати, дитина одразу кидає трубку та дзвонить безпосередньо мамі, татові або іншому родичу. Кодове слово може відмінно допомогти в ситуаціях, де потрібна допомога, але використовувати прямі слова не виходить.

Системи безпеки в школі

В ефірі Дмитро та Даша коротко торкнулися теми безпеки в школі. Адже навіть перебуваючи в освітньому закладі дитина повинна бути під наглядом дорослих.

Проблеми, з якими можуть зіткнутися діти в школі:

1. Присутність сторонніх осіб, які не мають відношення до навчального процесу.

2. Неприємні ситуації, як в школі, так і на її території: булінг, розбій, моральне та фізичне насильство з боку однолітків чи сторонніх.

Тому так важливо, щоб школа була під захистом, а дитина відчувала себе захищеною. У школі Даші Малахової встановлена ​​система безпеки від компанії «Шериф»: з пунктами пропуску, з відеоспостереженням, пожежною сигналізацією та фізичною охороною.

Дмитро Стрижов також радить використовувати трекери GPS і тривожну кнопку. Особливо актуальними ці функції можуть виявитися тоді, коли дитина повертається одна зі школи додому. У разі небезпеки вона зможе швидко викликати допомогу у вигляді групи швидкого реагування або миттєво зателефонувати батькам.

Детальніше про це, Дмитро та Даша вирішили поговорити в наступному ефірі, повністю присвятивши його темі безпеки в школі. На прикладі практичних кейсів Дмитро Стрижов розповість про те, яка зараз ситуація з безпекою в київських школах.

Чекаємо наступного ефіру та нову корисну інформацію, яка допоможе батькам бути обізнаними в темі безпеки своїх дітей.

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