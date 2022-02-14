(Не) тревожный чемоданчик: что в него положить

(Не) тревожный чемоданчик: что в него положить

Тревожный чемоданчик выручит вас в любой чрезвычайной ситуации.

Если будущее видится вам неопределенным, а сообщения СМИ заставляют нервничать, начать подготовку к возможной чрезвычайной ситуации специалисты советуют со сбора так называемого тревожного чемоданчика.

Собрав его, вы обязательно почувствуете себя немного более подготовленным к любому незапланированному бедствию.

Тревожный чемодан: что положить

1. Копии документов. Их необходимо сделать заблаговременно.

2. Ключи от дома (желательно дубликаты).

3. Деньги (как карты, так и наличные).

4. Средства связи (телефон и зарядка к нему).

5.Фонарик.

6. Желательно взять с собой механические часы.

7. Отвертку, ножик, веревку, скотч.

8. Минимальный набор посуды. Удобнее всего железная посуда, которую нереально разбить.

9. Средства гигиены (от зубной щетки и до туалетной бумаги).

10. Удобную обувь, которая соответствует сезону и предполагает похолодание.

11. Антисептики, спирт.

12. Средства скорой помощи, которые снижают температуру, останавливают рвоту, снимают головную боль.

13. Запас пищи, которая позволяет быстро наситить организм калориями.

Напомним,