(Не) тревожный чемоданчик: что в него положить
Тревожный чемоданчик выручит вас в любой чрезвычайной ситуации.
Собрав его, вы обязательно почувствуете себя немного более подготовленным к любому незапланированному бедствию.
Тревожный чемодан: что положить
1. Копии документов. Их необходимо сделать заблаговременно.
2. Ключи от дома (желательно дубликаты).
3. Деньги (как карты, так и наличные).
4. Средства связи (телефон и зарядка к нему).
5.Фонарик.
6. Желательно взять с собой механические часы.
7. Отвертку, ножик, веревку, скотч.
8. Минимальный набор посуды. Удобнее всего железная посуда, которую нереально разбить.
9. Средства гигиены (от зубной щетки и до туалетной бумаги).
11. Антисептики, спирт.
12. Средства скорой помощи, которые снижают температуру, останавливают рвоту, снимают головную боль.
13. Запас пищи, которая позволяет быстро наситить организм калориями.
Напомним,