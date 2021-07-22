Как увеличить время работы аккумуляторной батареи смартфона

22 июля 2021 16:05 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Как увеличить время работы аккумуляторной батареи смартфона
Как увеличить время работы аккумуляторной батареи смартфона
pixabay.com

Рассказываем о простых способах увеличить время работы смартфона без подзарядки аккумуляторной батареи.

Удалите приложения, которыми вы пользуетесь

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Многие думают, что если не заходить в приложение, то софт никак не будет влиять на работу смартфона и саму батарею.

Но это не так. Установленные на смартфоне программы постоянно выходят в Интернет без уведомления владельца, отправляют отчеты о своей работе, собирают данные, запрашивают обновления.

Удалив приложения, которые вам не нужны, вы сэкономите около 10% заряда. 

Настройте фоновый режим работы правильно

В фоновом формате должны работать лишь приложения, которые действительно нуждаются в таком режиме, например, мессенджеры. 

Вы можете выключить фоновый режим для соцсетей, карт и навигаторов, а также поисковых сервисов, продлив время работы смартфона на 20-30%.

Займитесь оптимизацией

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Пройдитесь по системным сервисам и выключите  NFC, GPS, Bluetooth и Wi-Fi, если вы ими не пользуетесь в данный момент.

Советуем также отключать смартфон от Интернета, например, на ночь, и снижать яркость дисплея.

Напомним,

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