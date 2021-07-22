Как увеличить время работы аккумуляторной батареи смартфона

Как увеличить время работы аккумуляторной батареи смартфона

Рассказываем о простых способах увеличить время работы смартфона без подзарядки аккумуляторной батареи.

Удалите приложения, которыми вы пользуетесь

Многие думают, что если не заходить в приложение, то софт никак не будет влиять на работу смартфона и саму батарею.

Но это не так. Установленные на смартфоне программы постоянно выходят в Интернет без уведомления владельца, отправляют отчеты о своей работе, собирают данные, запрашивают обновления.

Удалив приложения, которые вам не нужны, вы сэкономите около 10% заряда.

Настройте фоновый режим работы правильно

В фоновом формате должны работать лишь приложения, которые действительно нуждаются в таком режиме, например, мессенджеры.

Вы можете выключить фоновый режим для соцсетей, карт и навигаторов, а также поисковых сервисов, продлив время работы смартфона на 20-30%.

Займитесь оптимизацией

Пройдитесь по системным сервисам и выключите NFC, GPS, Bluetooth и Wi-Fi, если вы ими не пользуетесь в данный момент.

Советуем также отключать смартфон от Интернета, например, на ночь, и снижать яркость дисплея.

Напомним,